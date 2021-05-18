【攝影展覽】到1969年的香港探險　Redge Solley：是我第二個家

撰文： 蘇煒然 最後更新日期： 2021-05-18 19:57

來自英國的Redge Solley於1969年來到香港，對於這個英國年輕人，這東方城巿處處透着新奇。他拿起了相機，穿梭香港的大街小巷，拍攝營營役役的香港人。近日，Redge於灣仔EastPro Photo Gallery舉行展覽，展出當年的照片，對比今天的香港滄海桑田，看起來卻又無比親切。 攝影：Redge Solley（EastPro Photo Gallery提供） 撰文：蘇煒然

（蘇煒然攝）

趁年輕來一場探險之旅

Redge原本在倫敦的廣告公司J. Walter Thompson（JWT）工作，有一日在《泰晤士報》讀到一則招聘廣告，工作地點卻是香港。「我當時仍是個年輕人，追求着探險。有時候沒想太多便採取行動，有種衝勁。」他於是遞交了簡歷和作品集，又順利獲得取錄。JWT曾經問過Redge要不要到土耳其伊斯坦堡的分公司工作，但他並沒有太大興趣，「香港在東方更遠的地方，理應更加刺激！」

1960年代香港才在第二次世界大戰中恢復過來，還沒成為金融中心，也未是購物天堂，認識香港的人並不多。「我對香港不太清楚，其他人也是。那時候香港並不出名。有人以為香港在日本，Richard Mason的小說《蘇絲黃的世界》提及到灣仔，似是大家唯一知道的地方。」當時沒有互聯網，Redge也懶得去圖書館找資料，隨口向朋友打聽幾句，便踏上旅途。當年並沒有倫敦到香港的直飛航班，Redge途經德國、約旦、印度、泰國轉機，旅程接近24小時，最後才來到香港。

「對香港的第一印象是很忙碌、好擠擁、有點嘈吵，以及十分炎熱！我在9月13日抵步，仍然炎熱。」Redge跟華人同事做朋友、收工飲茶、工餘時間拿着Pentax相機遊走香港拍攝，卻充滿了新鮮感，充滿了刺激。

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街上普通人比華麗建築更吸引

Redge是藝術總監，懂得拍攝是工作要求之一，但他從未遊走倫敦街頭紀實，「見慣了，完全不感興趣，誰會去浪費菲林？」Redge來到香港，也讚嘆舊郵政總局大樓、第三代滙豐總行大廈等殖民建築，「你走進滙豐銀行，天花很高，地下全是雲石，好像宮殿一樣。」但歐洲風格的建築同樣無法吸引Redge拿起相機。「我更喜歡拍攝街上的普通人。」與故鄉倫敦相比，香港人面孔不同、衣著不同、工作不同，所有事情都如此新鮮，讓他為之着迷。

比起最中心的中環商業區，Redge更喜歡去上環、灣仔、銅鑼灣拍攝，晾衫竹、徙置大廈、電車、摩羅街地攤等，都經常在Redge的照片中出現。Redge人生路不熟，有時迷路了，要找人問路，「香港人十分友善，很有社群精神。」就算言語不通，雙方手指比劃，總會找到方向。「老人家有時會對拍照感到顧慮，以為會被相機攝走魂魄。多數人卻只是好奇為甚麼這個外國人會在街上拍照？破爛地攤有甚麼好拍的？但從不會表現出憤怒或排斥。」

在那個年代，沒有地鐵沒有海底隧道，錯過了天星小輪尾班船，便要改搭嘩啦嘩啦（Walla-Walla）渡海；沙田仍未發展，除了火車站和海鮮舫，幾乎甚麼都沒有；觀塘仍然是工業區，即使沒有塞車，乘坐無冷氣巴士，也要漫長車程才去到。有點年紀的人，看着照片會覺得懷念，年輕一輩，看着照片會覺得新奇，「我從未想過照片在多年之後會有人感興趣。想不到現在變成了一個紀錄，多了一重意義。」

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照片曾被遺留在澳洲

Redge來港後並不喜歡新公司，不久離開了香港，到了澳洲廣播公司（ABC）工作。一批香港照片便隨他到了悉尼。他後來又回到香港，卻完全忘記了照片，它們被遺留在ABC設計部的儲物櫃深處。直到15年後，Redge的一位朋友到澳洲，順便替Redge跟ABC的前同事打招呼，意想不到地取回了這數百張的照片。「我損失了一些在印度拍攝的照片，但幸運地香港的照片幾乎完好無缺。你知道，悉尼也會有潮濕天氣，我並沒有很妥善保存，有些需要重洗、清潔，但它們成功倖存下來。」

香港是第二個家

「英國是我的根，這是無可厚非的，但我也很喜歡香港。在香港生活幾年，回到倫敦，掛念香港了，便又回來。」Redge在香港多年，改了個中文名叫蘇理治，也學會了廣東話，雖然自嘲「我講得好差㗎，大佬！」但他說：「我有興趣。我的哲學是『Live and let live』（互相尊重，不干涉他人），但如果你去到別人的國家，應該嘗試那裏的食物和語言。你毋須成為專家，我說廣東話也經常出錯，但我不介意，無問題的，沒有人會期望我說出字正腔圓的廣東話，但這幫到我破除障礙，與人更親近。」Redge喜歡廣東話的發音，會聽廣東歌，也練習過中文書法。

「香港長大了，（1969年至今）人口增加了差不多300萬人，現在有很多基建，有高速公路，有超級巿場，有大型購物中心，香港現在舉世聞名。但人們仍然勤力，仍然友善。在我經驗裏，沒有遇過任何一次不好的經歷。」Redge說：「香港是我的第二個家。」

（蘇煒然攝）