【攝影展覽】到1969年的香港探險　Redge Solley：是我第二個家

Redge原本在倫敦的廣告公司J. Walter Thompson(JWT)工作,有一日在《泰晤士報》讀到一則招聘廣告,工作地點卻是香港。「我當時仍是個年輕人,追求着探險。有時候沒想太多便採取行動,有種衝勁。」他於是遞交了簡歷和作品集,又順利獲得取錄。JWT曾經問過Redge要不要到土耳其伊斯坦堡的分公司工作,但他並沒有太大興趣,「香港在東方更遠的地方,理應更加刺激!」

1960年代香港才在第二次世界大戰中恢復過來,還沒成為金融中心,也未是購物天堂,認識香港的人並不多。「我對香港不太清楚,其他人也是。那時候香港並不出名。有人以為香港在日本,Richard Mason的小說《蘇絲黃的世界》提及到灣仔,似是大家唯一知道的地方。」當時沒有互聯網,Redge也懶得去圖書館找資料,隨口向朋友打聽幾句,便踏上旅途。當年並沒有倫敦到香港的直飛航班,Redge途經德國、約旦、印度、泰國轉機,旅程接近24小時,最後才來到香港。

「對香港的第一印象是很忙碌、好擠擁、有點嘈吵,以及十分炎熱!我在9月13日抵步,仍然炎熱。」Redge跟華人同事做朋友、收工飲茶、工餘時間拿着Pentax相機遊走香港拍攝,卻充滿了新鮮感,充滿了刺激。

Redge是藝術總監,懂得拍攝是工作要求之一,但他從未遊走倫敦街頭紀實,「見慣了,完全不感興趣,誰會去浪費菲林?」Redge來到香港,也讚嘆舊郵政總局大樓、第三代滙豐總行大廈等殖民建築,「你走進滙豐銀行,天花很高,地下全是雲石,好像宮殿一樣。」但歐洲風格的建築同樣無法吸引Redge拿起相機。「我更喜歡拍攝街上的普通人。」與故鄉倫敦相比,香港人面孔不同、衣著不同、工作不同,所有事情都如此新鮮,讓他為之着迷。

比起最中心的中環商業區,Redge更喜歡去上環、灣仔、銅鑼灣拍攝,晾衫竹、徙置大廈、電車、摩羅街地攤等,都經常在Redge的照片中出現。Redge人生路不熟,有時迷路了,要找人問路,「香港人十分友善,很有社群精神。」就算言語不通,雙方手指比劃,總會找到方向。「老人家有時會對拍照感到顧慮,以為會被相機攝走魂魄。多數人卻只是好奇為甚麼這個外國人會在街上拍照?破爛地攤有甚麼好拍的?但從不會表現出憤怒或排斥。」

在那個年代,沒有地鐵沒有海底隧道,錯過了天星小輪尾班船,便要改搭嘩啦嘩啦(Walla-Walla)渡海;沙田仍未發展,除了火車站和海鮮舫,幾乎甚麼都沒有;觀塘仍然是工業區,即使沒有塞車,乘坐無冷氣巴士,也要漫長車程才去到。有點年紀的人,看着照片會覺得懷念,年輕一輩,看着照片會覺得新奇,「我從未想過照片在多年之後會有人感興趣。想不到現在變成了一個紀錄,多了一重意義。」

Redge來港後並不喜歡新公司,不久離開了香港,到了澳洲廣播公司(ABC)工作。一批香港照片便隨他到了悉尼。他後來又回到香港,卻完全忘記了照片,它們被遺留在ABC設計部的儲物櫃深處。直到15年後,Redge的一位朋友到澳洲,順便替Redge跟ABC的前同事打招呼,意想不到地取回了這數百張的照片。「我損失了一些在印度拍攝的照片,但幸運地香港的照片幾乎完好無缺。你知道,悉尼也會有潮濕天氣,我並沒有很妥善保存,有些需要重洗、清潔,但它們成功倖存下來。」

「英國是我的根,這是無可厚非的,但我也很喜歡香港。在香港生活幾年,回到倫敦,掛念香港了,便又回來。」Redge在香港多年,改了個中文名叫蘇理治,也學會了廣東話,雖然自嘲「我講得好差㗎,大佬!」但他說:「我有興趣。我的哲學是『Live and let live』(互相尊重,不干涉他人),但如果你去到別人的國家,應該嘗試那裏的食物和語言。你毋須成為專家,我說廣東話也經常出錯,但我不介意,無問題的,沒有人會期望我說出字正腔圓的廣東話,但這幫到我破除障礙,與人更親近。」Redge喜歡廣東話的發音,會聽廣東歌,也練習過中文書法。

「香港長大了,(1969年至今)人口增加了差不多300萬人,現在有很多基建,有高速公路,有超級巿場,有大型購物中心,香港現在舉世聞名。但人們仍然勤力,仍然友善。在我經驗裏,沒有遇過任何一次不好的經歷。」Redge說:「香港是我的第二個家。」

Redge Solley《Hong Kong in the 1960s and 1970s》展覽詳情:

日期:2021年5月15日至26日

時間:下午3時至8時

地點:EastPro Photo Gallery|灣仔告士打道223號9樓A室