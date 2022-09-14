時裝、街拍攝影先驅William Klein逝世　本港展覽月中於f22舉行

美國攝影大師William Klein周六（10日）於巴黎逝世，享壽96歲。Klein是攝影師，同時是畫家、平面設計師、紀錄片製片人。他以城市街拍聞名，亦曾為《Vogue》雜誌拍攝，無論是紀實還是時裝攝影，同樣成就非凡，是20世紀最具影響力攝影師之一。



撰文：蘇煒然

圖片：美聯社、由f22 foto space提供



美國攝影師William Klein，2016年攝於法國巴黎。（Zhong Weixing/Family handout via 美聯社）

William Klein生於1926年紐約，第二次世界大戰期間曾入伍參軍，被派往法國。戰後Klein留在巴黎讀繪畫，到1954年接觸攝影，並從此跟相機不可分割。Klein將繪畫的技巧融入他的攝影實驗裏，引起當時《Vogue》雜誌的藝術總監Alexander Liberman留意，並獲招聘為《Vogue》攝影師，回紐約發展。

在替《Vogue》拍攝時裝攝影外，Klein同時在紐約街頭紀錄。他喜愛用廣角鏡頭走近拍攝，畫面繁複，有時更歪斜模糊，紐約這座夢想城市在Klein鏡頭下顯得煩躁、凌亂和迷茫。其中一張經典照片《Gun 1, New York》紀錄了兩名男孩，分別約11、12歲及8歲；輕年長的一名以左輪手槍近距離指着鏡頭，眼睛流露暴戾神情。Klein將這張照片稱做自拍像，指自己就是生於紐約小伙子，憤怒而又自以為無所不能。

1956年出版的攝影集《Life is Good & Good For You in New York》，當然是引起過一陣爭議，然而最終仍是成為一代經典。Klein之後亦紀錄過羅馬、莫斯科、東京等城市。

Klein為《Vogue》拍攝時裝，帶着模特兒走到鬧市暗巷，用廣角鏡和遠攝鏡，或粗糙或過份花哨，諷刺着時裝攝影甚至《Vogue》本身，他曾稱「我的照片多數是戲仿和嘲諷，原意是要顯示那些（模特兒）甫士是多麼的虛假。但無人會投訴，我會確保裙子在照片裏清楚展示出來。」

有一次拍攝，Klein選址曼哈頓下東區（Lower East Side）一間關閉了的理髮店，他將店面漆成粉紅色，再讓兩名白人模特兒站在門外。誰又會想到他竟然即興找來一名在附近快餐店工作的黑人，讓他坐在櫥窗裏，形成對比。這樣的拍攝手法在當時可算是荒誕無比，而照片在當期《Vogue》刊登時，亦被編輯裁走了黑人的部分。

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60至70年代，Klein一度放下靜態攝影，投入電影創作，拍攝過《Who Are You, Polly Maggoo?》（1966）、《Mr. Freedom》（1968）、《Muhammad Ali, the Greatest》（1974）等作品。到80年代又再重拾攝影。

本港攝影空間f22 foto space籌辦William Klein攝影展覽，展出作品以Klein的時裝攝影為主，不料展覽開幕前夕傳來噩耗。有興趣讀者可趁此機會觀展，追憶一代攝影大師。

Isabella + Opera + Blank Faces, Paris, 1963 © William Klein（由f22 foto space提供）

William Klein《別樹一格》展覽詳情：

日期：2022年9月15日起（逢星期二至日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：f22 攝影空間｜九龍梳士巴利道半島酒店商場BW11及13號

