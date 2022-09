時裝、街拍攝影先驅William Klein逝世　本港展覽月中於f22舉行

美國攝影大師William Klein周六(10日)於巴黎逝世,享壽96歲。Klein是攝影師,同時是畫家、平面設計師、紀錄片製片人。他以城市街拍聞名,亦曾為《Vogue》雜誌拍攝,無論是紀實還是時裝攝影,同樣成就非凡,是20世紀最具影響力攝影師之一。



William Klein生於1926年紐約,第二次世界大戰期間曾入伍參軍,被派往法國。戰後Klein留在巴黎讀繪畫,到1954年接觸攝影,並從此跟相機不可分割。Klein將繪畫的技巧融入他的攝影實驗裏,引起當時《Vogue》雜誌的藝術總監Alexander Liberman留意,並獲招聘為《Vogue》攝影師,回紐約發展。

在替《Vogue》拍攝時裝攝影外,Klein同時在紐約街頭紀錄。他喜愛用廣角鏡頭走近拍攝,畫面繁複,有時更歪斜模糊,紐約這座夢想城市在Klein鏡頭下顯得煩躁、凌亂和迷茫。其中一張經典照片《Gun 1, New York》紀錄了兩名男孩,分別約11、12歲及8歲;輕年長的一名以左輪手槍近距離指着鏡頭,眼睛流露暴戾神情。Klein將這張照片稱做自拍像,指自己就是生於紐約小伙子,憤怒而又自以為無所不能。

1956年出版的攝影集《Life is Good & Good For You in New York》,當然是引起過一陣爭議,然而最終仍是成為一代經典。Klein之後亦紀錄過羅馬、莫斯科、東京等城市。

Klein為《Vogue》拍攝時裝,帶着模特兒走到鬧市暗巷,用廣角鏡和遠攝鏡,或粗糙或過份花哨,諷刺着時裝攝影甚至《Vogue》本身,他曾稱「我的照片多數是戲仿和嘲諷,原意是要顯示那些(模特兒)甫士是多麼的虛假。但無人會投訴,我會確保裙子在照片裏清楚展示出來。」

有一次拍攝,Klein選址曼哈頓下東區(Lower East Side)一間關閉了的理髮店,他將店面漆成粉紅色,再讓兩名白人模特兒站在門外。誰又會想到他竟然即興找來一名在附近快餐店工作的黑人,讓他坐在櫥窗裏,形成對比。這樣的拍攝手法在當時可算是荒誕無比,而照片在當期《Vogue》刊登時,亦被編輯裁走了黑人的部分。

60至70年代,Klein一度放下靜態攝影,投入電影創作,拍攝過《Who Are You, Polly Maggoo?》(1966)、《Mr. Freedom》(1968)、《Muhammad Ali, the Greatest》(1974)等作品。到80年代又再重拾攝影。

本港攝影空間f22 foto space籌辦William Klein攝影展覽,展出作品以Klein的時裝攝影為主,不料展覽開幕前夕傳來噩耗。有興趣讀者可趁此機會觀展,追憶一代攝影大師。

