日本外相被質疑戴金錶「炫耀」　河野太郎神回應

中日韓三國外長8月21日齊集北京，會上他們同意發展推動區外關係發展。這次會面正值日韓關係陷入低谷之際，因此日本外相河野太郎及韓國外長康京和的互動成為焦點，不過有日本網民就將他們會面的焦點落在河野所戴的手錶上，結果成為討論話題，連河野本人亦親自回應。

事緣於有網民在Twitter留言，指河野與康京和握手時，右手露出「金錶」，並擺出一副如痴如醉的樣子。該名網民指河野的舉動「可恥」，批評他和日本政府不應炫耀「金錢勢力」，而是對日本民族的「恭謹」抱有一份矜持。

有網民批評河野太郎與康京和握手時，右手所戴的「金錶」有「曬命」之嫌。 （網上圖片）

該篇留言至今獲過萬次轉發和讚好，河野太郎不久亦作出回應，稱「是竹製造的，怎麼了。」，並上載手錶的放大圖片以示清白。其他網民亦公開河野2017年的留言，指手錶是他出席菲律賓東盟50周年峰會時獲大會所贈，他當時稱這款手錶的質地不會引起皮膚過敏，因此經常佩戴。

日、韓、中三國外長於北京舉行會談，但河野太郎的手錶卻成為日、中網民的焦點。（美聯社）

對於河野太郎的回應，該名提出質疑的網民就似乎「死不認輸」，繼續留言指他就算戴了「像金錶」或竹製手錶，到底他在哪裏和花了多少錢購買，認為他不應成為「流動廣告版」，更稱日本人慬得尊重，握手時應保持乾淨和不穿金戴銀。結果惹來其他網民的批評，指該網民無知。

河野太郎6月在Youtube主持直播節目時，曾談及這隻手錶。 （河野太郎Youtube頻道截圖）

順帶一提，雖然河野指手錶是大會贈送的紀念品，有熱心網民就比較其他類似的竹製手錶，價格由9700到2萬日圓不等。