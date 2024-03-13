高才通累計逾7.2萬宗申請　各人才入境計劃合共超過10萬人抵港

截至今年2月，「高端人才通行證計劃」共收到超過7.2萬宗申請，近5.9萬宗已獲批，約4.4萬人抵港。而加上其他人才入境計劃，由去年至今共有約10.8萬人抵港。



「香港高才招聘展覽2024」3月3日舉行。（資料圖片/廖雁雄攝）

高才通自2022年底實施，至今超過1年。政府在回應民建聯立法會議員陳仲尼書面質詢時說，政府最近對已透過「高才通」計劃簽證抵港超過6個月的人士進行了首輪跟進調查，了解他們落戶香港的情況或計劃，包括他們在港就業、居住及子女教育狀況。政府估算，「高才通」可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總 值約1.2%。政府又提到，「高才通」來港人士及配偶普遍在40歲以下，加上帶同年幼子女來港定居，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。

至於「高才通」計劃來港人士有否涉嫌利用虛假僱傭關係、提供不實文件或未有按要求繳稅進行調查，政府回應指，所有成功申請者獲發的首個簽證均未到期，亦未有就申請文件的真偽而作刑事調查的個案。