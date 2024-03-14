23條｜國家秘密罪「跨境運輸」變「離境」　帶秘密入境仍會受查

撰文：李宇婷
出版：更新：

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今早（14日）連續第7日加開會議，審議落實《基本法》23條立法草案的政府修正案。民建聯議員周浩鼎關注，修正案就涉國家秘密部分第 32 條的「非法在離開特區時管有國家秘密」罪提修訂，將「跨境運輸工具」改為「離境運輸工具」會否導至當有人把秘密帶進香港時，因非「離境」而影響搜證。

署理律政專員蕭敏鏇回應指，原草案中「跨境交通工具」會予人以為只是往來香港和內地，認為改成「離境」更清楚，不會影響搜證。但曾任保安局局長的新民黨議員黎棟國指，政策原意只規管離開特區，不包括進入香港？惟保安局表明沒有補充。

+1

法案委員會過去6天經過近合共39小時會議，終於完成181項條文審議工作，今日（14日）進入討論政府修正案階段，而議員並沒有就草案提出任何修訂案。

政府昨晚向法案委員會提交40項修正案，其中第19條有關「煽惑公職人員離叛」條文，政府修正「公職人員」定義，列明行政長官會同行政會議，可把某類別的人士指明為公職人員。 保安局首席助理秘書長黃添培表示，在逐項審議階段，有多名議員表達強烈意見，認為部份公營機構，會對特區政府的安全或利益有重要影響，若相關職員被煽動離叛，會對國家安全構成危險；當局認為，擴大「公職人員」的適用範圍，是有具前瞻性，可更有效執行條例，因此提出相關修訂。

+2

選委界立法會議員陳紹雄問到類別的人士的「類別」是否慣用的寫法，署理律政專員蕭敏鏇說主要因為沒有指明人士。

選委界立法會議員簡慧敏問到刊登的命令，是否要屬附法律的性質，經立法會先訂立後審議，新民黨葉劉淑儀和民建聯周浩鼎提出類似問題，蕭敏鏇確認相關程序。

+5
23條｜「香港監察」刊16人聲明憂慮損宗教自由　政府批挑撥離間23條｜修正案新增特首及行會可訂附屬法例　違者最高判監7年23條立法｜《南早》前總編王向偉的憂與盼：香港切勿坐等中央指令23條立法｜民主黨促列明煽動刊物辯解理由　冀公眾利益豁免增條文23條立法｜管牧促澄清藏《蘋果》違法否　鄧炳強：並非持有便違法23條立法｜法案委員會39小時迅速審議條文　略較選舉改制修例長23條｜國安囚犯減刑覆核　鄧炳強堅持一年一檢：須看思想行為變化23條｜外媒稱藏《蘋果》違法屬誤導　一文還原事件、鄧炳強點講
基本法23條