23條｜國家秘密罪「跨境運輸」變「離境」　帶秘密入境仍會受查

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今早（14日）連續第7日加開會議，審議落實《基本法》23條立法草案的政府修正案。民建聯議員周浩鼎關注，修正案就涉國家秘密部分第 32 條的「非法在離開特區時管有國家秘密」罪提修訂，將「跨境運輸工具」改為「離境運輸工具」會否導至當有人把秘密帶進香港時，因非「離境」而影響搜證。



署理律政專員蕭敏鏇回應指，原草案中「跨境交通工具」會予人以為只是往來香港和內地，認為改成「離境」更清楚，不會影響搜證。但曾任保安局局長的新民黨議員黎棟國指，政策原意只規管離開特區，不包括進入香港？惟保安局表明沒有補充。



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法案委員會過去6天經過近合共39小時會議，終於完成181項條文審議工作，今日（14日）進入討論政府修正案階段，而議員並沒有就草案提出任何修訂案。

政府昨晚向法案委員會提交40項修正案，其中第19條有關「煽惑公職人員離叛」條文，政府修正「公職人員」定義，列明行政長官會同行政會議，可把某類別的人士指明為公職人員。 保安局首席助理秘書長黃添培表示，在逐項審議階段，有多名議員表達強烈意見，認為部份公營機構，會對特區政府的安全或利益有重要影響，若相關職員被煽動離叛，會對國家安全構成危險；當局認為，擴大「公職人員」的適用範圍，是有具前瞻性，可更有效執行條例，因此提出相關修訂。

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選委界立法會議員陳紹雄問到類別的人士的「類別」是否慣用的寫法，署理律政專員蕭敏鏇說主要因為沒有指明人士。

選委界立法會議員簡慧敏問到刊登的命令，是否要屬附法律的性質，經立法會先訂立後審議，新民黨葉劉淑儀和民建聯周浩鼎提出類似問題，蕭敏鏇確認相關程序。