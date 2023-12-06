議員關注港旅遊吸引力　楊潤雄：檢討「幻彩詠香江」冀明年訂方案

全球多國在疫後積極推出措施振興旅遊業，立法會議員陸瀚民關注本港也有何新招吸引遊客，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，其中一個方向是旅遊事務署正與旅發局一同檢討「幻彩詠香江」燈光音樂匯演期望明年訂立方案，為旅客帶來新的體驗。



政府與旅發局正檢討幻彩詠香江滙演（加強版幻彩詠香江效果圖）

經民聯立法會議員陸瀚民在書面質詢中指，《施政報告》提出明年公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，政府會否在該藍圖制訂將文化和體育盛事融合旅遊項目的具體策略。楊潤雄回應稱，未來一年旅發局會全力吸引旅客來港，包括結合中西節日和不斷的大型活動、運用香港作為連接內地和全球的「超級聯繫人」、「超級增值人」角色拓展香港成國際城市旅遊樞紐、針對具潛力的市場和旅客群組，與業界共同開發更多特色旅遊產品和體驗、及發揮香港「國際會議中心」的優勢，吸引高增值過夜旅客，及加大力度發展郵輪旅遊，提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力。

楊潤雄又指，旅遊事務署正與旅發局一同檢討「幻彩詠香江」燈光音樂匯演期望明年訂立方案，為旅客帶來新的體驗。

沙士後推「幻彩詠香江」吸引旅客

不過，楊潤雄在答覆中未有披露，這項有近二十年歷史的「幻彩詠香江」燈光音樂匯演檢討的具體細節。旅遊事務署是於香港經歷沙士來襲後，於2004年1月推出「幻彩詠香江」以吸引旅客。每晚八時，以聞名於世的香港夜景，配合港島區沿岸部分大廈的採射燈、雷射、LED燈等燈光效果，再配以音樂的滙演在維港上演。而參與的大廈亦由最初的18幢增至44幢，並擴展至有九龍尖沙咀和紅磡沿岸的大廈加入。2017年12月推出更新版本。

楊潤雄又稱，《施政報告》提出政府將制訂《藍圖2.0》，會在諮詢業界後於明年公布，以優化各領域配合旅遊業發展。政府在更新《藍圖2.0》的過程中會諮詢業界，並致力反映他們的關注，以期推出更多文化和體育與旅遊深度融合的措施，推動旅遊業的發展。