區議會｜叮囑「區區有議辦」勿少過改制前規模　聯合議辦成趨勢

【區議會/區議會選舉】區議會選戰剛落幕，開設議員辦事處成為下一個戰場。據悉，有關方面早前下達指示，希望「區區有議辦」，建議維持以往舊制劃分452個選區都有辦事處的服務規模，起碼數量都要「近乎」一樣，地點平均分布，不希望「太多堆埋一齊」，最理想每名區議員都各自開設辦事處，聯合辦事處亦無妨。



新制下有470名區議員，理論上綽綽有餘，現實是資源、經驗成最大問題，不只大黨傾向開聯合辦事處，細政團想壯大推動議題力量，都希望跨政團合作開辦事處，或許將呈現新一幅勢力版圖。



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民建聯部分區完成部署 傾向只與黨友開聯合議辦

新出爐的《區議員履職監察制度指引》規定，區議員上任3個月内成立最少一個地區辦事處，與其他議員組成的聯合辦事處亦計算在內，辦公時間每周不得少於40小時。建制最大黨民建聯今屆選舉是「大贏家」，坐擁147個議席，佔區議會總議席三分一，亦面對人手租金等資源問題。

該黨有直選議員稱，改制後選區較以往大得多，有些「九合一」甚至「十合一」，巡區都要行足數日，辦事處不可能全覆蓋，主要以「直選孖地委會」或「直選孖委任」的方向開設聯合辦事處。據了解民建聯部分區已完成開設辦事處的部署，傾向只與黨友合作，有議員坦言「始終要掛民建聯牌頭，租金兩份分，辦事處資源、更表都要分開」，即使曾接獲獨立的委任議員的青睞求合作，都是認為同黨比較方便，「佢無經驗，一齊開即係自己做晒」。

區議員辦事處。(資料圖片 / 邵沛琳攝)

「單頭」議會新丁資源經驗不足 拉攏合作免單打獨鬥

來屆有大約200名區議員報稱獨立或無申報政治聯繫，佔總數近4成，這些「單頭」議員不少是新丁，莫說是資源，議會或服務經驗亦不足，部分人本身亦有另一份正職。有即將上任的獨立委任區議員透露，傾向與其他議員開設聯合辦事處，「皮費問題，租金貴，2個人夾租皮費輕啲，又互相照應」，服務點以方便其本身正職工作地點為主要考量。亦有細政團主動尋求其他建制政團合作，開設聯合辦事處，以推動議題合作為大前題。據悉，有鄉事派議員亦蠢蠢欲動，拉攏獨立議員合作。

「單頭」議會新丁經驗不足，一同開聯合辦事處可謂各取所需。有政界人士認為，合作的重點不在議題和「牙力」，而是部署下次選戰，為擴大版圖增加地區樁腳。不過這個「如意算盤」是否打得響都存在變數，因為有關方面對議員辦事處覆蓋範圍都有一定期望。

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改制前鮮有區議員聯合議辦 改制後「聯乘」成常態

開設聯合辦事處可謂今屆立法會議員的常態，例如選委界孖著地區直選議員合作，有助提升知名度及接觸居民。區議員開聯合辦事處過去不常見，現屆的例子有深水埗前區議員劉家衡和李文浩曾開聯合議辦，主要因為選區和理念相近。改制前選區較現時小得多，每區一個辦事處已滿足服務需要；改制後選區劃大，亦是愛國者的世界，當局都希望議員同心協力「做區」，不再有開區議員辦事處是為「開票倉」的想法，更不應再有地域界限。

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指示「區區有議辦」 地點分布平均 忌「堆埋一齊」

據悉，有關方面早前曾經下達指示，希望「區區有議辦」，其中一個考慮方案是參考舊制的452個選區劃分，維持每區都有辦事處的服務規模，起碼辦事處數量「近乎」一樣。雖然按新《履職監察指引》規定，每名議員都要開設至少一個辦事處，聯名辦事處亦計算在內。但若果大家都只開一個聯合辦事處滿足基本要求，則恕難達到期望，最理想每名區議員都各自開設辦事處，聯合辦事處亦無妨，有關方面認為開設地點要平均，切忌「堆埋一齊」。

有候任議員認同「議辦比以前薄弱梗係唔得」

以北區區議會為例，舊選區劃分之下有18區選區，新制下有24個區議員，雖然委任議員佔3分之1，但如果每名議員都各自開設辦事處，從人數上看，理論上是滿足到「區區有議辦」的要求。有候任議員認同有關方面的想法，「議辦比以前薄弱梗係唔得」，不過現實考慮是每個選區本身是某議員或某地區人士的「地頭」，若有其他人「踩場」，可能會引起尷尬或者紛爭。

愛國者下的區議會，開設區議員辦事處的戰場上，能否擺脫黨派利益，有待3個月開辦事處限期後，觀望新一幅勢力版圖。