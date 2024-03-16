政圈風聲｜大埔擬辦煙火匯演賀國慶　煙火風潮成本效益惹關注

政府著力辦盛事吸引旅客，振興地區經濟。油尖旺區議會年初率先「拋橋」，擬五一黃金周辦維港煙火匯演，繼而財政預算案提出維港「月月放煙火」，最新的放煙火大計在大埔。大埔民政處正計劃國慶舉辦無人機煙火匯演，配合林村河撐艇仔夜遊、大埔墟街頭巡遊，勢要海陸空賀國慶。當局消息透露，賀國慶煙火如果能尋求贊助更好，「性價比係主要考慮，量入為出」，希望今次有新的地區賀國慶項目，「唔淨係翻炒冷飯」。



當區區議員胡綽謙認為大埔煙火匯演有吸引力，不擔心與維港十一國慶煙花匯演重疊，「長者都未必方便出維港睇。」另一區議員羅曉楓支持大埔放煙花，惟如果與維港煙花撞期會不符效益，倡協調配合政府其他大型活動，並且加入地區特色，「無人機煙火區區都做到，係點樣有特色令人辨別到」，例如在林村河、吐露港放煙火。有經濟學者認為，如果與維港國慶煙花匯演撞期，會造成資源重疊，建議提前舉辦，因維港已吸引大部分觀賞人潮，吐露港放煙火環境比較黑，吸引力不及維港。



大埔民政處正計劃國慶舉辦無人機煙火匯演，配合林村河撐艇仔夜遊、大埔墟街頭巡遊，勢要海陸空賀國慶。（潘耀昇攝）

林村河夜遊船河賀國慶 當局消息擬九月中起三個周末舉行

大埔民政事務處計劃舉辦連串慶祝75周年國慶活動，除了傳統升旗禮、慶祝酒會、文藝晚會、電影放映會，更打算海、陸、空大型賀國慶活動。海方面，計劃仿效回歸25周年活動，在大埔林村河舉行「綵艇夜遊」，今次容許讓市民上艇仔，而非只有貴賓可以上船，途經廣福橋等遊一圈。當局消息透露，十一國慶前兩至三個周末便開始舉行，提早營造國慶氣氛，水上會有表演供船上市民觀看。不過，林村河污染源頭多，臭味和垃圾問題一直困擾居民，相信遊船河活動之前要清理河道。

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擬安排75個表演團體巡遊 賀75周年國慶

陸方面，大埔民政事務處計劃10月1日舉行街道巡遊賀國慶，巡遊團體預計由東昌街社區會堂出發，途經大埔主要街道，團體各有不同表演，包括醒獅、音樂、管樂步操隊、舞蹈等。適逢75周年國慶，當局消息指擬安排75個表演團體，故屬大型巡遊。

大埔民政處計劃舉行國慶無人機煙火匯演，無人機會在空中形成不同圖案，加上煙火效果，未知耗資金額，有機會在大埔海濱公園舉行，不過同時研究在林村河放煙火的可行性。（潘耀昇攝）

擬國慶無人機放煙火 當局消息冀開支符合量入為出

空方面，可謂是重頭戲，大埔民政處計劃舉行國慶無人機煙火匯演，無人機會在空中形成不同圖案，加上煙火效果，未知耗資金額，有機會在大埔海濱公園舉行。根據財政預算案「月月放煙火」建議，透露一場無人機煙火表演大約100萬元。

當局消息透露，賀國慶煙火活動要視乎資源，如果有其他贊助更好，「性價比係主要考慮，量入為出，煙花非常高成本，無人機煙火效果香港未做過」，認為如果林村河上空做到更具特色，惟比較接近民居，沿路無人機飛過的地方都要封路，有很多技術問題要處理，不過希望今次有新的地區賀國慶項目，「唔剩係翻炒冷飯」。

胡綽謙。（胡綽謙Facebook相片）

胡綽謙不憂與維港煙花資源重疊 料開支「唔會好離譜」

民建聯大埔北直選區議員胡綽謙接受《香港01》訪問時說，煙火匯演「梗係有吸引力」，現時舉辦日期未有定案，不擔心與往年都舉辦的維港十一國慶煙花匯演重疊，「每年維港睇嘅市民都3、40萬，大埔都有30萬居民，長者都未必方便出維港睇，有啲屋企向海都望到。」對於會否擔心財政負擔大或資源重疊，胡綽謙說，撥款有準則，會善用公帑，相信「唔會好離譜」。

經民聯大埔南直選區議員羅曉楓接受《香港01》訪問時說，大埔煙火匯演要滲入地區特色，而非單純複製活動。（資料圖片／梁鵬威攝）

羅曉楓冀不與維港煙花撞期以符效益 並須加入地區特色

經民聯大埔南直選區議員羅曉楓接受《香港01》訪問時說，支持大埔區舉辦有亮點的節慶活動。第一，大埔煙火匯演要配合政府其他大型活動，如果撞期可能不符成本效益；第二，大埔煙火匯演要滲入地區特色，而非單純複製活動，「無人機煙火區區都做到，但點樣有特色令人辨別到，例如背景係林村河，林村河改善污水問題後幾得意嘅，應該善用優雅環境，吐露港都係靚嘅地方，應該發揮地區優勢」；第三，活動要與附近商戶連結，達致促進區內消費的目的；第四，活動期間要避免影響居民的交通、生活作息。

關焯照：吐露港放煙火吸引力不及維港 撞期會資源重疊

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《香港01》訪問時說，如果與十一維港國慶煙花匯演撞期「唔係好著數」，因維港已吸引大部分觀賞人潮，造成政府資源重疊，建議大埔煙火提前舉辦較好。他解釋，維港煙花成功在於背景美麗，外國的煙花匯演都在大港口舉行，如果大埔煙火匯演以吐露港作背景，「黑媽媽無咩光，唔覺得吸引，揀地點要小心啲」，現時交通四通八達，大埔居民經東鐵出尖沙咀看煙花亦不會很費時。