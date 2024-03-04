區議會｜大埔區議會8次會見市民計劃有7人參與　平均每次少於1人

新一屆區議會「會見市民計劃」推行兩個多月，區議員須輪更每周一次到區議會辦事處當值，與求助市民會面。18區區議會之中，大埔區議會率先披露參與情況，今年首兩個月共舉行8次會面，合共16小時，有7名市民參與。若按平均計算，每次會面少於一人參與。



民建聯大埔北直選區議員胡綽謙接受《香港01》訪問時說，上月28日他出席「會見市民計劃」，等候2小時也沒有市民前來，「齋坐可能因為過年前後市民有活動」，不覺得是浪費資源或時間。他認為計劃有存在必要，因為議員辦事處服務點未必覆蓋到偏遠鄉郊，加上平日晚上才舉行會面，方便打工仔放工前來。



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大埔區議會每周設兩小時市民會面環節 須一議員當值

《區議員履職監察指引》規定，區議員須出席每星期一次的「會見市民計劃」，親身到區議會辦事處當值與求助市民會面。其中，大埔區議會逢星期三下午六時至八時舉行會面，每次有一名區議員當值，包括地區委員會界別民建聯李文傑、經民聯李華光、新社聯余智榮、當然議員李耀斌、林奕權、委任區議員李細燕、大埔北民建聯胡綽謙、廣東社團總會駱小鸞。

8次會見市民計劃有7人參與 平均每次少於1人

根據大埔區議會文件，截至今年2月29日，已舉行了8次「會見市民計劃」，共有7名市民前來與區議員會面，包括1位經電話預約，6位即場登記。求助市民關注議題有7項，包括公屋輪候和審批安排、大埔富盈門一帶單車徑路面不平、區內對輪椅人士支援不足、白石角巴士脫班、K12港鐵巴士尾班車開出時間過早、巴士削班要求加班，以及大元邨清晨噪音問題。

胡綽謙齋坐兩小時沒人來 惟認為計劃有必要存在

民建聯大埔北直選區議員胡綽謙接受《香港01》訪問時說，上月28日他到區議會出席一次「會見市民計劃」，等候2小時都沒有市民前來，估計不少市民本身已到就近的議員辦事處求助，故沒有親身到區議會，唯有把握時間看區議會文件，「齋坐可能因為過年前後市民有活動」，不覺得是浪費資源或時間。

他不評論首兩個月「會見市民計劃」有7人參與屬多或少，因只要能幫到市民便有用。他說本身議員辦事處服務點未必覆蓋到偏遠鄉郊居民，故「會見市民計劃」有存在必要，加上平日晚上才舉行會面，方便打工仔放工前來，未來需要加強宣傳，相信有更多人參與會面，惟笑言「你都唔想有好多人嚟㗎嘛，即係代表我哋做得差。」