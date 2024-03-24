23條立法｜葉劉：完全唔擔心被制裁　睇唔到有人驚到話要走

為基本法23條立法的《維護國家安全條例》昨日（23日）刊憲生效，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（24日）出席黨友的地區辦事處開幕禮時表示，完全不擔心被美西方國家制裁，也不會避免前往美國：「有必要、有工作做咪飛去囉。」



她又表示：「睇唔到有人（23條立法後）驚到話要走，絕對無見到疑慮頗大嘅」，透露下月將與美國智庫進行網上交流。



收藏或傳播《蘋果日報》違法？葉劉：要證明有犯罪意圖

葉劉淑儀今日（24日）出席新民黨立法會議員容海恩與區議員廖子聰辦事處開幕禮後，回應有市民關注是否收藏或傳播《蘋果日報》即屬違法，她重申要按《普通法》執行，即證明管有者有犯罪意圖，強調不是家中有舊報紙就犯法。

葉劉：完全唔擔心被美國制裁 黎棟國都唔擔心

作為23條法案委員會委員之一，被問到會否擔心被美國制裁時，葉劉表示：「我完全唔擔心，黎議員（黎棟國）都唔擔心。」有記者追問會否避免前往美國時，葉劉表示：「有必要、有工作做咪飛去囉」，透露下月將與美國智庫就23條進行線上交流。

她又指，近來多接受外媒訪問，借此向西方國家解說23條，指自己接觸的商會對23條立法均無「頗大的疑慮」，稱：「睇唔到有人驚到話要走。」