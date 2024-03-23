政圈風聲｜三會換屆下周派彩　逾230名區議員禁兼任分區委員會？

延任3個月的地區「三會」將於下月換屆，2533名「三會」成員當中，有409人身兼區議員，分布在分區、防火、滅罪委員會，換言之全港87%區議員都有「雙重身份」，掌握區議會參選人提名權。換屆在即，據悉部分地區曾經研究區議員不能兼任新一屆地區分區委員會委員，冀騰出空間讓其他人加入，惟未有定案，最遲下周通知「幸運兒」。



值得一提的是，上屆區議會由民主派主導，當局去年不再委任區議員做分區委員會成員，不少2019年區議會落選建制派獲委任為三會成員，翻查當時局方解釋區議員已有充足機會發表意見，故希望委任其他人廣納意見。今屆區議會建制派全面進駐，會否有同樣做法？



《香港01》統計，今屆有約232名區議員身兼地區分區委員會成員，有地區人士認同分區會、區議員功能類近，設限合理，且能避免「塘水滾塘魚」之感。不過亦有人向當局力諫繼續讓區議員兼任分區會，有助整合地區治理工作。有政府中人稱社區有心人多的是，笑言「分餅仔都唔夠分」，惟是否兼任區議員非主要考慮。民政事務總署回覆《香港01》查詢時說，委任原則是用人唯才，新一屆名單仍在考慮中，會適時公布，未有正面回應是否不容許區議員兼任分區委員會成員。



區選改制後參選須獲「三會」提名 地位更顯重要

區議會選舉改制後，「三會」不只是地區諮詢機構，更成為參選區議會提名門檻之一。新選制下，地方直選參選人除了要獲至少50名當區選民提名，亦新增必須獲地區委員會界別選民提名的要求，即分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會各最少3人提名。改制後同時新增176席地區委員會界別議員，由「三會」成員選出，可見「三會」地位更顯重要。

非建制新思維、民主黨、區政聯盟等，選舉改制後都未獲足夠「三會」成員提名入閘；民主思路唯一參選人在提名期最後階段，才成功取得足夠提名參選；建制派實政圓桌派5人參選，惟4人不夠提名出局，召集人田北辰事後稱希望爭取至少一半「三會」成員，「沒很強烈的政治聯繫，例如政黨或者參政團體。」

2024年3月，「三會」換屆在即，觀塘四順分區委員會舉行最後一次開會。（曾榮輝Facebook相片）

87%區議員身兼「三會」成員 當中逾230人屬分區委員會

現屆「三會」原定今年初換屆，但撞上新一屆區議會選舉開局，故延任至3月31日。目前2533名「三會」成員當中，有409人身兼區議員，以全港470名區議員計，即有87%區議員身兼「三會」成員這「雙重身份」。《香港01》統計，單計身兼分區委員會成員和區議員兩個身份的，一共有約232人。

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據悉部分地區曾研區議員不兼任分區會 惟未有定案

換屆在即，據悉，部分地區曾研究不讓區議員兼任新一屆分區委員會，考慮到兩者功能重疊，冀騰出空間讓其他人加入，例如校長、業主立法法團成員等，地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會功能不同，則沒此限制，不過委任「三會」成員涉多重考慮，未有最終定案。

民主派主導區議會時不容兼任分區會 稱「冀廣納意見」

值得一提的是，上屆區議會由民主派主導，當局去年不再委任區議員成為分區委員會成員，翻查民政事務總署去年1月的解釋，稱由於區議員已有充足機會就各項地區民生事項向政府發表意見，所以「希望委任其他有志服務社會的合適人士為分區委員會委員，以廣納不同界別人士的意見。」今屆區議會建制派全面進駐，會否有同樣做法引起關注。

有人認同禁兼任避免「塘水滾塘魚」 有人倡兼任整合工作

有地區人士認為，區議會和分區委員會性質相近，都屬地區諮詢機構，兩者都由民政專員統籌，不容許兼任亦可理解，不會影響區議員工作，且能避免「塘水滾塘魚」之感。

不過，亦有地區人士曾向當局要求，讓區議員繼續兼任分區委員會，稱分區委員會分工較仔細，若以東區為例，都分為北角東、北角西、康城、愛秩序、環泰和怡灣；九龍城為例都分為紅磡、土瓜灣、九龍塘、啟德和何文田，有別於區議會以全區大局觀去做事。加上，地區治理體系已整合為區議會、「三會」、關愛隊，相信兼任有助工作更緊密結合。

有政府中人稱兼任非主要考慮 惟社區有心人多的是

據悉，現屆「三會」任期不會再延長，因已完成處理區議會選舉和新一屆區議會上場事宜，而根據過往經驗，最遲換屆前一周，即下周會通知「幸運兒」，詢問是否接受政府委任成為「三會」成員。有政府中人說，委任原則都是用人唯才，有否身兼區議員並非主要考慮，形容社區有心人多的是，有人肯出錢有人肯出力，笑言「分餅仔都唔夠分」，不擔心沒人才加入「三會」。

民政總署：委任「三會」成員用人唯才 未正面答兼任問題

民政事務總署回覆《香港01》查詢時說，政府委任「三會」委員的原則是用人唯才，考慮多項因素，包括才幹、專長、經驗、誠信和參與社區工作的熱誠，以及充分兼顧相關委員會的職能等，下一屆「三會」委員的名單仍在考慮中，會適時公布，未有正面回應是否不容許區議員兼任分區委員會成員。