連續性合約｜418規定改為468　孫玉菡：對企業成本影響微不足道

俗稱「418」的《僱傭條例》連續性合約規定將改為「468」，修例草案計劃明年上半年提交上立法會審議。勞工及福利局局長孫玉菡預計，有1.14萬名僱員受惠，企業每年額外開支可能達1.5億元，惟他認為對企業成本微不足道。



張宇人：勿打小老闆荷包 孫玉菡：成本微不足道

修例草案將會建議如果僱員4星期內工時滿68小時，就被視為以「連續性合約」受僱，可享有僱傭福利，如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。孫玉菡今天（25日）在立法會人力事務委員會上說，希望透過修例令更多人願意投入勞動市場，釋放勞動力。

自由黨飲食界立法會議員張宇人說，業界要面對垃圾收費和「走塑」等新措施，惡劣的營商環境下，增加營運成本，變相縮窄行業的生存空間，政府有時「好心做壞事」，「418」規定改為「468」雖不一定是「致命傷」，但令中小微企成本百上加斤，「在駱駝峰上加多一條草都可以是問題」，希望政府不要「打小老闆的荷包」。

孫玉菡相信，「418」規定改為「468」對企業帶來的額外開支是微不足道，不排除有僱主會透過更表安排，避過連續性合約規定，現階段難以評估可釋放多少勞動力，但認為能增加誘因帶動勞動參與率。