打斜過馬路｜運輸署研粉嶺名都商場、上水天平邨對開設對角過路處

香港新方向新界北立法會議員張欣宇聯同運輸署到粉嶺、上水，研究增設「對角行人過路處」。兩個地點分別在粉嶺名都商場及上水天平邨對開，香港新方向引述運輸署對粉嶺合法打斜過馬路的技術可行性研究相當樂觀。



運輸署研粉嶺名都商場、上水天平邨對開設對角過路處

張欣宇近日連同香港新方向社區幹事溫啟華、蘇靖然，與運輸署先後到粉嶺名都商場與祥華邨之間的新運路路口，以及上水馬會路與龍琛路交界實地視察，研究增設「對角行人過路處」。

蘇靖然今天（25日）在Facebook說，初步評估車流及人流後，他們與運輸署都認同兩個地點對「東京澀谷式」打斜過馬路有需求，應該盡早規範及改善設計，提升道路安全。她引述運輸署尤其對粉嶺名都商場對開新運路，增設「對角行人過路處」的技術可行性感到相當樂觀。新方向期望政府盡快將「對角行人過路處」擴展至北區，方便市民出行。

首個對角行人過路處1月底沙田試行

運輸署早前選定沙田沙角街與逸泰街路口，及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，作為「對角行人過路處」試點，其中沙田的試點今年1月31日啟用。運輸及物流局局長林世雄當時說，尖沙咀的試點年中推行，運輸署會觀察情況，考慮市民意見，評估是否有需要改善設計。

試點以外的其他地方打斜過馬路，會違反《道路交通規例》，警方上周一（18日）起在全港大型執法，其中長沙灣政府合署對出的十字路口，多人因為在綠燈下打斜過馬路，被警員定額罰款2,000。