23條｜非「肚入面條蟲」如何證煽動意圖？林定國：我覺得好難喎

為基本法23條立法的《維護國家安全條例》生效，律政司司長林定國被問到如果市民不斷批評政府，要求擱置某政策，是否有機會違反煽動意圖罪，林定國說如果心中是想政府改善「做好啲」，很難被視為犯法，但如果政府都解說了為何不接受你的意見，仍不斷批評則會令人懷疑，但強調「世界總係有堅持嘅人，你睇得出㗎，舉證責任喺我哋身上。」



被問到執法部門不是市民「肚入面條蟲」如何證明有煽動意圖，林定國說：「難度喺我哋身上喎，我要證明你唔係無心，我覺得好難喎。」



林定國出席一個電視台錄影節目，再談及23條立法。（資料圖片/盧翊銘攝）

23條為何留待23號刊憲？林定國：咁啱23號，大家易記啲

林定國出席電視台錄影節目《講清講楚》，再談及23條立法，當局一直希望23條立法「早一日得一日」，惟上周二（19日）《維護國家安全條例》獲立法會三讀通過後，仍要待4天後（23日）才生效，是要等待港澳辦主任夏寶龍期間會見港府高官後作出指示，還是因為要配合「23」元素才待3月23日立法？

林定國說，一般三讀通過後要隔10天才會刊憲，今次《維護國家安全條例》已加快處理，當中涉及多項工序，包括納入90多項修正案、校對條例、交行政長官簽署、安排印刷，依照「早一日得一日」原則只花4天刊憲，「咁啱23號，大家容易記啲，順理成章更加好啦。」

批評政府意見講一萬次犯煽動罪？

林定國：世上有堅持的人 惟會令人懷疑意圖

外界關注煽動意圖罪的定罪門檻，例如有市民網上轉載西方對23條的攻擊，會否犯煽動意圖罪？林定國表示，視乎意圖和目的，「你話不斷放上網，你好認同嘅，下面加留言講多兩句純粹挑動，當然有機會係（犯法），如果好奇求真，不斷想人回應你，想釋懷嘅，好難有意圖危害國家安全」，強調23條針對是否有心危害國家安全，要視乎實際情況。出席同一節目的保安局局長鄧炳強說，警方會搜集證據，有合理懷疑才會採取拘捕行動。

林定國被問到既然說批評政府沒問題，如果不斷批評是希望令政策擱置，是否有機會被視為煽動憎恨？林定國說視乎發布人的主觀心態目的，不同人會有不同感覺，推動政府擱置政策也算是合理批評的一種，「有一樣一定唔會煽動，如果批評個心係想政府做好啲，講一次唔夠講兩次、三次，客觀情況係有強烈意見想政府做好啲，好難推論到挑起仇恨。如果講一萬次，人哋都講咗點解唔接受，仍不斷去講，就會令人懷疑。」被問到如果當事人只是希望不放棄，故將說明講一萬次，林定國說，世上總有堅持的人，「你睇得出㗎，舉證責任喺我哋身上。」

被問到執法部門不是市民「肚入面條蟲」如何證明有煽動意圖，林定國說：「難度喺我哋身上喎，我要證明你唔係無心，我覺得好難喎。」（資料圖片/盧翊銘攝）

不是「肚入面條蟲」如何證明意圖？林定國：我覺得好難喎

被問到執法部門不是市民「肚入面條蟲」如何證明有煽動意圖，林定國說：「難度喺我哋身上喎，我要證明你唔係無心，我覺得好難喎。」鄧炳強補充說，舉例會檢視當事人家中擺放甚麼物品，「你犯法一定有辦法搵到證據。」

至於遊行示威，是否較易跌入煽動罪，鄧炳強表示， 不要誤解以後不可以遊行示威，市民繼續享有遊行集會權利。林定國補充說，遊行集會有相關準則要遵守。