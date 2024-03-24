23條｜可否藏煽動刊物留念？林定國：周街派或有100本唔會係紀念

為基本法23條立法的《維護國家安全條例》生效，律政司司長林定國被問到如果市民藏有煽動刊物是為了作歷史見證、留念，是否合理辯解？他表示，如果完全沒製造國安風險，則較大機會不會構成犯罪，例如並非拿出來四處派發，而收藏數量都會作參考，「你唔係1本，100本你唔會係紀念掛，會諗下你理由係咪真。」



非法披露國家秘密罪方面，對於有市民關注誤墮法網，林定國表示，如說出自己不知情，可能已足夠，「只要提出某些證據，或者你願意宣誓說我真的不知，可能法庭會接納。」



對於沒有合理辯解管有煽動刊物罪，沒有提及要考慮是否有意圖危害國家安全，林定國說收藏一件煽動物品不構成犯法，惟要了解其合理辯解、目的、意圖、知否有煽動性。（資料圖片/盧翊銘攝）

藏煽動刊物留念是合理辯解？林定國：100本你唔會係紀念掛

《維護國家安全條例》涵蓋無合法辯解而管有煽動刊物罪，惟沒有提及要考慮是否有意圖危害國家安全，林定國說收藏一件煽動物品不構成犯法，惟要了解其合理辯解、目的、意圖、知否有煽動性，「舉例本書有1000頁，其中一頁紙原來客觀上有煽動意圖，但佢都唔知，無可能指出佢有犯罪。」

不過，如果刊物被法庭裁定煽動，如果市民想留作歷史見證、留念，是否合理辯解？林定國說要證明沒有合理辯解是律政司責任，考慮當事人給予的辯解理由，是否會增加國家安全風險，如果理由完全沒製造國安風險，則較大機會不會構成犯罪，「我哋有客觀理由相信目的係聽日拎出來四處派，或者你唔係有1本，可能100本，100本你唔會係紀念掛，會諗下你理由係咪真，係咪同國安風險有關係。」林定國說很難具體列出行為清單，是不負責任做法。

林定國被問到如果市民不知屬國家秘密，又如何證明自己沒嫌疑呢，他說如說出自己不知情，可能已經足夠。（資料圖片/盧翊銘攝）

如何證明不知披露國家秘密？林定國：宣誓講唔知情可能夠

非法披露國家秘密罪列明，如果明知某資料載有國家秘密，並意圖危害國家安全非法披露可能會違法，林定國被問到如果市民不知屬國家秘密，又如何證明自己沒嫌疑呢，他說如說出自己不知情，「可能已足夠。整個責任已轉回控方身上、要毫無合理疑點證明，所以只要提出某些證據，或你願意宣誓說我真的不知，可能法庭會接納」，惟當局是否信納，仍要視乎客觀環境。

不過，口講無憑如何獲得信任？鄧炳強說，如果文件有備註國家秘密，則令人覺得當事人可能在說謊，法庭不會隨便相信人，舉證亦要有標準。

國家秘密罪設有公眾豁免，被問到如果過往曾有行政長官貪污事件，嚴重影響施政，又是否可獲豁免？鄧炳強說，是其中一個可能性，但他提出「點解唔可以向執法部門舉報，你投露一定對國家安全有損害」，稱外國法例也要求首先向檢察長呈報，或向情報機構舉報。林定國說，廉政公署都曾處理涉及高官公職人員行為失當的投訴，客觀事實證明可行。

23條立法列明，政府可以注銷潛逃者的特區護照等，鄧炳強稱要列明他們是潛逃者仍要先刊憲，再就採取的限制措施刊憲。（資料圖片/盧翊銘攝）

不再持有特區護照免被控？林定國：是其中一個可能性

23條立法列明，政府可以注銷潛逃者的特區護照等，鄧炳強稱要列明他們是潛逃者仍要先刊憲，再就採取的限制措施刊憲，例如是否有護照、不動產等，「不代表所有通緝人士，一定是稱為法定潛逃者。通緝之後嚴重性到哪裡，通緝他後有無繼續從事危害國家安全活動、從事有多少，以及我們能夠實施的手段影響他多少，這些就要作出評估。」

中國公民、特區居民在境外從事危害國安活動亦可被檢控，若有人事前放棄中國籍、不再持有特區護照，是否就能避過刑責？林定國稱，有機制可以放棄中國籍，不過亦有條件要滿足，「因為沒了中國籍，你是甚麼人？」對於是否意味要有其他國籍，林定國回應說是其中一個可能性。鄧炳強補充：「你拿不拿護照沒有分別，你切合了條件、你是香港居民，就算你不拿護照，我的身份證過期不續，你還是香港居民。」