1823熱線｜僅3成政府部門參與　5年接17萬宗入境處查詢只能轉介

成立23年的政府24小時查詢熱線「1823」，目前有23個部門參與，佔政府部門總數約3成，過去13年只增加了2個部門參與。其中，入境處沒有參與「1823」，惟去年「1823」接獲5萬多宗入境處查詢個案。有議員認為參與「1823」的比例偏低，創新科技及工業局局長孫東表示，非參與部門的查詢個案只佔8%，部門會因應實際運作情況考慮是否邀請「1823」代為接聽查詢，舉例涉及個別個案或專門知識，由部門直接解答較適合。



政府24小時查詢熱線「1823」有23個部門參與，過去13年只增加了2個部門，入境處沒有參與「1823」，惟去年「1823」接5萬多宗入境處查詢個案。

入境處沒參與「1823」 5年接獲177,765宗查詢只能轉介

2023年，「1823」共接獲8個非參與部門各至少5000宗查詢，包括入境處、稅務局、警務處、水務署、教育局、財經事務及庫務局、民政事務總署、環境保護署。連續5年成為個案數量之冠的是入境處，共55733宗；其次是稅務局，共30338宗；第三是警務處，共22762宗。

有兩個非參與部門間歇性多人查詢，舉例2021年至2023年消費券派發期間，「1823」共接獲37410宗屬於財庫局的查詢個案，主要有關消費券計劃，隨後查詢個案大減。2020年疫情來襲，「1823」共接獲26082宗教育局的查詢個案，主要有關疫情期間上課安排。

創新科技及工業局局長孫東今天（27日）回覆民建聯立法會議員顏汶羽書面質詢時解釋，「1823」非參與部門的查詢個案只佔8%，部門會因應實際運作情況，考慮是否邀請「1823」代為接聽查詢。（資料圖片）

孫東：非參與部門查詢只佔8% 部分情況適宜部門直接處理

創新科技及工業局局長孫東今天（27日）回覆民建聯立法會議員顏汶羽書面質詢時解釋，「1823」非參與部門的查詢個案只佔8%，部門會因應實際運作情況，考慮是否邀請「1823」代為接聽查詢。

孫東說，若查詢大多涉及個別個案具體詳情、專業部門的領域知識，或與執法有關，較適合由部門主事職員直接處理，而所有部門均設有電話查詢熱線。當1823接獲涉及非參與部門的查詢，會向市民提供相關部門的電話熱線或聯絡方法。