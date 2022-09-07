政府工｜1823請助理客戶服務主管月薪達22K　DSE合格+2年經驗即可

【政府工/公務員/1823/效率促進辦公室】繼日前請助理經理，1823效率促進辦公室再刊登招聘助理客戶服務主管，協助推行員工的全年培訓計劃及監控服務品質等，月薪達22K，不妨看看是否符合資格申請吧！



👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂

1823助理客戶服務主管 (培訓)職位雖然屬於非公務員N仔職位，但勝對學歷要求不高。只要求申請人在DSE或會考五科包括中英文科考獲2/E級同等或以上成績即可，並需具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗，月薪18K至22K。

👇👇👇即睇1823助理客戶服務主管 (培訓)要求及待遇👇👇👇

+ 1

👉投考政府工丨90後EO專訪談面試心得 兩大題型點準備/幾耐有Offer

同場加映：政府工｜9月中截止7份筍工 大部分無需學位經驗、月薪18K至57K！

【政府工/ 公務員/ 政府職位空缺/ 求職招聘】政府持續釋出不少超級政府工，入職要求較低，當中有不少無需大學學位及工作經驗，意味應屆DSE畢業生也可以申請。《開罐》Opener就為大家集合了7份低門檻政府筍工，有來自消防署、郵政署及食環署等部門的職位，月薪由18K至高達57K！👉👉9月中截止7份筍工