炒公務員｜簡化機制半年　6人表現差接退休通知書　3年32人無加薪

政府去年9‍月簡化著令表現持續欠佳公務員退休機制，半年內向6名公務員發出退休通知書，其中1人將被著令退休，當局未有透露所屬的政府部門，根據舊機制完成解僱程序需時2年7個月。另外，過去3個財政年度，有32名公務員因工作表現欠佳無加薪，房屋署佔最多，共4人。



政府去年9月簡化著令表現欠佳公務員退休機制。（資料圖片）

6人表現差接退休通知書 1人將被勒令退休

民建聯立法會議員陳恒鑌向公務員事務局提出書面質詢，要求交代簡化著令公務員退休機制後，完成解僱程序時間縮短多少，以及會否加快處理個案以符合公眾期望。根據舊機制，2020年至2023年8月，三年間有11名公務員獲發退休通知書。

局長楊何蓓茵今天（27日）表示，自2023年9月簡化機制至今，半年間向6名公務員發出退休通知書，其中1人將被勒令退休。其餘5人當中，有3人仍在觀察期，1人辭職，1人工作表現改善獲暫緩行動，故簡化機制後未有公務員完成解僱程序，參考舊機制需時2年7個月，局方承諾會繼續督導和鼓勵部門善用簡化機制，加強監察部門處理個案，及時解僱表現持續欠佳的公務員，並會主動查核長時間仍未完成的個案。

政府去年9月簡化著令表現欠佳公務員退休機制。（資料圖片/張浩維攝）

32人表現差無加薪 房屋署最多

除了簡化解僱機制管理公務員工作表現，公務員加薪亦要有令人滿意的表現。2020-21至2022-23三個財政年度，共有32名公務員因工作表現欠佳無加薪，當中房屋署最多，有4人；其次是建築署，有3人。