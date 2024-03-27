提升國際化優勢　陳仲尼倡動員在港外國人　向國民說好香港故事

近年有意見指香港國際化優勢減少，民建聯立法會議員陳仲尼就進一步提升和鞏固優勢提出議員議案，包括認為香港必須向國際說好香港故事，提議動員在港的外國人向本國國民解說。



陳仲尼建議，動員在港的外國人向本國國民說好香港故事。（資料圖片/梁威鵬攝）

陳仲尼說，認為香港有發展綠色經濟的優勢，資本市場可發揮新的投資重點市場包括web3.0，香港要持續舉辦財金論壇等。另外香港亦必須向國際說好香港故事，建議動員在港的外國人，向本國國民說好香港故事。

商務及經濟發展局副局長陳百里說，香港在各專業服務類別包括金融等在世界前列，更擁有全國唯一普通法司法管轄區，法律上和其他主要商業社會無縫接軌。他說，在中央的支持下，目前各項促進粵港澳大灣區人流物流等取得豐碩成果，對香港居民、企業用好大灣區機遇發揮關鍵作用。

陳健波呼籲港人亦要保持英語水平

保險界立法會議員陳健波說，香港正重新訂定發展重點，目前加息周期已接近尾聲，國家治理整頓已快將完成，預期復甦步伐加快。他認為香港可利用離岸人民幣中心地位，強化人民幣業務，為人民幣國際化作貢獻。

陳健波續指，香港作為國際金融中心，惟市場仍低迷，新一份預算案提出多個措施包括發展中東、東盟市場，顯示香港滿腹大計，但陳健波說經濟計劃需要時間發展，相信最快見到成功應該是「總部經濟」。他又說，香港人除說好普通話，亦要保持英語水平。

林健鋒指香港可成立綠色項目集資平台

經民聯立法會議員林健鋒表示，香港雖然是彈丸之地，但因背靠祖國，對外資而言仍有吸引力。他認為香港必須多管齊下，積極發展新市場，另外隨着全球經濟體向碳中和發展，內地也推動綠色基礎建設，香港可成立綠色項目集資平台。

+ 9

陳祖恒：要提升舉辦盛事的國際競爭力

經民聯立法會議員陳祖恒則認為，香港要繼續強化高等教育國際化優勢，例如與更多內地和海外高等院校建立緊密合作和連繫，包括將國際高等院校帶到香港，將香港打造成內地及「一帶一路」的國際人才高地。

金融方面，他說金融產品要多元和與時並進，金融服務要更專業化，同時把握人民幣國際化機遇，例如推出更多以人民幣結算的產品，好像大宗商品期貨產品，將金融國際化提升至新高度。

陳祖恒又建議政府要多管齊下，吸引更多國際文體旅盛事落戶，長遠更要提升舉辦盛事的國際競爭力，例如興建更多具國際水平的場地設施，並持續以時尚、東方流行文化作為載體，強化香港的門戶功能，助力國家向國際輸出文化軟實力、建設文化強國。