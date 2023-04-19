創科機構擬進駐河套區　張曼莉：洽談內容敏感　會適時公佈

政府注重創科發展，早前與內地簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》。商界立法會議員嚴剛今日（19日）提出質詢，促政府提供路線圖、時間表，以及提供土地優先發展。



創新科技及工業局副局長張曼莉稱，新田科技城今年第二季就規劃展開諮詢，批准撥款後2024年第四季開展平整土地，引進不同企業落戶河套及新田，但涉及產業洽談內容敏感，會適時公佈情況。



新田社區隔離設施。

局方承認早前對創科商品化欠缺關注

嚴剛追問指，政府如何針對創科生態圈互補。張曼莉承認政府之前多注重「上游」的基礎研發，但「中游」至「下游」的轉化、商品化就欠缺關注，認為要建構「上中下游」的生態圈。

選委界立法會議員洪雯稱，產業有興趣來港，但進入香港有困難，皆因內地資金難以帶來香港，促港府與內地商議及提供協助。張曼莉稱，創科產業需要多資金支持，會研究如何提供協助，並指現時有包括共同投資基金、香港投資管理有限公司等措施。

選委界立法會議員陳紹雄質疑，搶人才計劃面對內地多個省市，涉及不同部門，統籌並不容易。商界立法會議員林健鋒稱，政府要提供土地優惠政策，推出租金及人才優惠。張曼莉回應指，港府成立融入國家發展大局督導組，特首親自掛帥並跟進，而政策方面，張指港府都會溝通，企業落戶香港需帶來中長遠效益。