連續性合約｜418改為468　孫玉菡：2025年上半年提立法會審議穩妥

俗稱「418」的《僱傭條例》連續性合約規定將改為「468」，修例草案計劃明年上半年提交上立法會審議。勞工及福利局局長孫玉菡說，政府已檢視立法時間表，並清晰表明在2025年上半年將有關修訂法案提交立法會審議，是較穩妥、合適和合理的時間，預計對企業成本影響微不足道。



《僱傭條例》下連續性合約規定的要求由「418」改為「468」，將於2025年上半年提交立法會審議。（資料圖片/張浩維攝）

孫玉菡在一個活動後被問到《僱傭條例》下連續性合約規定的要求，勞工顧問委員會已就《僱傭條例》下連續性合約規定的要求由「418」改為「468」達成共識，政府亦已向立法會人力事務委員會匯報有關討論結果，政府已檢視立法時間表，並清晰表明在2025年上半年將有關修訂法案提交立法會審議，是較穩妥、合適和合理的時間。

有飲食業界認為現時市道不景，變成「468」後勞工成本上漲，再加上垃圾徵費等令整個營運成本增加。對於會否擔心令業界生意更難做，孫玉菡說由「418」變成「468」其實改動不多，只是把四星期工時合併計算，總和達68小時或以上便屬「連續性合約」，換算為每星期計算即平均工作17小時，差距只是1小時。對老闆而言變化不大，但須公平，意思是現行制度下不時有員工投訴首3個星期工時很長，到第四星期忽然縮短，這情況便對員工不公平。

他又說政府認為經勞顧會討論後變成「468」，對勞資雙方都好，事實上受影響員工數目不特別多，估計有關規定對整個市場額外支出約1.5億元，其實是很小的數目，但會為希望受惠於「連續性合約」的員工帶來實質改變。

另外，本港正面對人才短缺的挑戰，孫玉菡早上在電台節目上說，過去一兩年推出不同計劃招攬人才，並改善原有計劃，期望吸引更多人才來港。新一屆政府新增的專才計劃，至今已收到超過20萬宗申請，並已批准其中10萬宗申請。他表示，過往當局只透過計劃招攬人才來港，但未有協助他們來港後生活，現時政府會協助專才適應香港環境，提供一站式服務平台，就住屋及子女教育等問題提供協助。他重申本地就業將不受影響，現時本港失業率2.9%，屬極低水平，輸入人才只為填補空缺。