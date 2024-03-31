4‧22走塑｜廣告未能令市民上心？謝展寰：港人習慣「慢慢搞」

首階段管制即棄塑膠產品4月22日起實施，涵蓋即棄膠餐具。環境及生態局局長謝展寰表示，政府去年開始「走塑」宣傳，奈何香港人習慣事情真的要實行時才會「慢慢搞」，電視廣告亦未必能令市民「上心」。對於垃圾收費「先行先試」計劃明日（1日）起在全港14個地點展開，謝展寰重申希望透過試行計劃了解垃圾徵費後，會否對飲食業等造成很重的成本負擔等。



環境及生態局局長謝展寰日前接受香港電台節目《舊日的足跡》訪問，他表示，政府去年開始「走塑」宣傳，奈何香港人習慣事情真的要實行時才會「慢慢搞」，電視賣廣告亦未必能令市民「上心」。（主持人車淑梅Facebook相片）

香港人有時都有啲習慣，好多嘢去到真係要做嘅時候先至會慢慢執起嚟搞呀咁，與其我哋喺電視賣廣告，或者寄啲資料俾佢哋睇，都未必可以咁上心。 環境及生態局局長謝展寰

謝展寰：港人習慣慢慢搞 「走塑」近兩、三個月才緊張

政府首階段「走塑」計劃4月22日推行，謝展寰日前接受電台錄音訪問時說，香港人習慣事情去到真正要做時才會「慢慢搞」，局方早於去年已經開始做「走塑」宣傳，但奈何市民近兩、三個月才開始緊張，認為在電視賣廣告未必能令市民「上心」，因此「走塑」計劃特點是在源頭及供應者方面作出改變，「如果真的給你膠飲管，你用了也不會犯法。」

謝展寰又指，業界可於6個月適應期內把剩餘塑膠用品用完，當局亦會為業界提供替代品的資料，如提供購買代替品的方式等，適應期過後當局就會警告未有遵循要求的店舖，如果違規屢勸不聽，會被定額罰款2000元。

木製餐具成本與塑膠相差不遠

謝展寰又說，不擔心「走塑」成本會轉嫁在食客身上，他解釋木製的刀叉等替代品近年價格明顯下降，與膠刀、膠叉價錢相差不遠，舉例指膠飲管成本約1仙1支，即使更換其他物料飲管，成本亦只是3至4仙一支。

謝展寰指有八成中小型食肆仍未為422首階段走塑做準備（廖雁雄攝）

謝展寰：垃圾徵費先行先試冀了解餐飲業成本負擔

垃圾徵費「先行先試」計劃明日（1日）起在全港14個地點推行，謝展寰表示，率先試行的地點包括政府大樓、住宅、商場以及院舍等，認為有助政府了解業界、特別是餐飲業執行計劃時的實際困難，如會否造成很重的成本負擔，希望做真實試驗，了解推行時會否出現香港獨有的困難。

未有計劃減少街上垃圾筒 免迫得市民感辛苦

他又說，當局沒有想過推行垃圾收費後，要逐步減少街上垃圾筒，認為環保需要按部就班做，不要太過急進，市民未改變習慣前，減少垃圾桶會令市民感到辛苦，舉例早前向首爾「取經」後得到的回應是推行環保不要心急，社會需時改變，從混亂到適應需時數年，期間要加緊宣傳。