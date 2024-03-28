垃圾徵費｜深水埗區議員倡支援法團無法運作舊樓　環保署：有困難

撰文：文維廣
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本港將於8月實施垃圾徵費，深水埗區議會今日（28日）就此作討論，勞聯區議員李詠民關注區內很多單棟舊樓，即使有業主立案法團，當中不少因不同因素已無法運作，建議政府把該等大廈視作「三無」大廈提供支援。

不過，出席會議的環境保護署代表指要篩選法團無法正常運作旳大廈有困難。

深水埗區議會今日（28日）討論垃圾徵費計劃（資料圖片）

李詠民指出，深水埗區內有很多單幢舊樓，業主立案法團在數十年前成立，成員都是長者，如今已無法正常運作，實際上與「三無」大廈沒分別，建議納入政府的支援目標，每月向他們派發20個免費指定袋。

不過，環保署高級環境保護主任李燕珍回應指，要篩選沒有正常運作的私樓業主立案法團，實行上有困難，但這類樓宇可以向環保署申請批量採購指定袋，相信有助住戶適應新措施。被問及能否將少於100戶的單棟私人樓宇納入計劃，則會再檢視建議。

環境及生態局局長謝展寰曾表示，會針對「三無」大廈提供支援，包括在大廈鄰近地方放660公斤大型垃圾桶，由政府收集；及安排「綠展隊」探訪，免費派發指定袋，同時會順帶教育住戶。

多名深水埗區議員反映區內廚餘機嚴重不足（環境保護署網頁圖片）

多名區議員亦關注區內廚餘機嚴重不足，指居民反映現有的廚餘機經常出現爆滿情況。部份未能投入智能廚餘機的廚餘被人隨意放在廚餘機旁，造成嚴重環境衞生問題，建議當局大幅度增加廚餘機。

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