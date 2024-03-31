垃圾徵費｜若先行先試效果差會剎停徵費？卓永興：分析意見再部署

政府明日（1日）起展開垃圾徵費「先行先試」計劃。政務司副司長卓永興今早（31日）出席活動後被問到若果測試效果不好，八月是否可能不會推行垃圾徵費，他說政府會收集試行計劃的意見，再由他主持的跨部門小組跟進市民參與程度等，再作下一步部署。



政府明日（1日）起展開垃圾徵費「先行先試」計劃。政務司副司長卓永興今早（31日）出席活動後表示，政府會收集試行計劃參加者的意見後，由他主持的跨部門小組會跟進市民參與程度等再作下一步部署。（政府新聞網圖片）

卓永興：分析「先行先試」計劃再作下一步部署

全港14個地點將於明日（1日）展開垃圾收費「先行先試」計劃，卓永興表示，要測試清楚在不同場景，涉及不同參與者的流程和實際操作，並要了解各持份者面對的問題或難處，政府會收集數據和意見再分析，目標今年5至6月向立法會交代。

對於若果測試效果不好，八月是否可能不會推行垃圾徵費，卓永興說他會主持跨部門小組全面檢視「先行先試」計劃，因為檢視的環節眾多，譬如市民的參與度、認識和接受程度、收集的垃圾量、回收量等，「我們作分析後，會再作出下一步部署。」