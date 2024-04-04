旅遊業未有起色？　林筱魯憂政府白做：好似無能為力推返去高峰

旅發局今年撥11.2億元作旅遊推廣，不過立法會經濟發展事務委員會委員林筱魯今日（4日）接受電台訪問時關注，局方工作報告中預計旅客平均消費減少，質疑局方「做咁多嘢，都好似無能為力推返去高峰，令我擔心局長（文體旅局局長楊潤雄）做咁多嘢係咪都係白做呢」，並認為這釋放出「香港旅遊停滯不前」的信息，促請政府應善用維港等大型「廣告牌」做好做宣傳，而非放完煙花、煙火就算。



同樣接受訪問的立法會經濟發展事務委員會委員周文港則讚成局方重新開展禮貌運動，「只係一個笑容、一個問候，都好影響旅客對香港嘅印象。」



旅發局日前在立法會匯報今年工作報告，提到2023年過夜旅客人均消費達6,900元，較疫情前、2018年上升300元；非過夜旅客人均消費達1,300元，較疫情前、2018年減少900元。局方預料2024年的過夜旅客人均消費減少至5,800元，非過夜旅客則維持1,300元不變。

人均消費不升反跌 林筱魯：我哋旅遊係咪停滯不前？

林筱魯今日（4日）接受電台訪問時表示，以數據來看，似乎政府即使做多少工作都「無能為力」，將旅遊業的經濟效益推回高峰期，坦言擔憂局方工作如同「白做」：「政府諗咗好多嘢、做咗咁多嘢，又話要保留國際城市特色，但人均消費無提高到個估算……一路做好多嘢，但點解個目標無改變嘅？發出嘅信息就好似係：『我哋旅遊停滯不前』。」

林筱魯分析旅客消費力低迷的原因，稱以往香港的旅遊收入主要來自商務客，惟現時來港的商務客減少，即使休閒旅客人數增加，但其消費力也難以補充商務消費的流失，形容「消費力低一截」；加上在地緣政治影響下，長途旅客人數明顯。他著政府調整政策目標。

斥旅遊產品留停免費娛樂層面

他又指，香港的旅遊產品仍停留在免費娛樂層面，無助帶動經濟發展：「維港燒煙花、煙火，（旅客）睇完就算，返大陸消費。但維港係香港最特色嘅嘢，我自己會覺得係香港最大嘅廣告牌，會唔會可以借用維港廣告牌，借用香港背景推廣品牌呢？」他又提醒政府應加強與服務業界聯繫，為業界提供培訓，提升服務水平。

周文港：宣傳要講包裝、講內涵 撐重推禮貌運動

周文港同樣認為香港要調整宣傳策略。他指，宣傳香港旅遊時要「講包裝、講內涵」，迎合中端旅客的口味。他提到旅發局在小紅書及微信上的粉絲較少，即使政府拍攝出引人入勝的影片，都難以傳播出去。他建議政府與內地宣傳公司合作。

提到旅發局將再次推動禮貌運動，周文港對此表示讚成：「只係一個笑容、一個問候，都好影響旅客對香港嘅印象。」他指以往香港著名影星劉德華拍攝推廣禮貌的影片至今仍深入民心，認為政府今次可再找劉德華，或新晉明人參與，相信有一定成效。