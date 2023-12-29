不獲續任旅監局　李華明指積極出席有貢獻：唯一理由係我是民主黨

政府今日（29日）刊憲委任監局成員，民主黨李華明不獲續任，李華明稱自己出席率高，認為政府有政治考慮，對此感到傷心，形容民主黨在諮詢組織「清零」。



稱出席率高過很多獲續任者

李華明出席一個活動後說，相信政府永遠不解釋獲不獲委任的理由，形容是「問來都多餘」，政府不會評論個別個案，故不會去問。李華明指，從客觀來說，多名非業界委員和他同時間獲委任，他們都能續任，「而他們嘅出席率好多都唔夠我好，參與表現不會差過任何一個人，即係我嘅用心能力，所有文件我都睇晒，每次都會積極為旅遊業貢獻」。

他續指很多法定機構或諮詢機構都做了六年、七年，甚少未完成六年就停止，「做唔到係因為缺席率高參與率低，政府到咁上下第四年會飛咗你唔出奇，呢個經常都見到，但唔覺得我係嗰方面嘅表現」。他相信唯一理由是自己是民主黨，政府想民主黨在諮詢組織「清零」。

他相信自己沒有得罪行政長官或行政機構，一直都沒有：「一路都係就事論事，我有表達我不同意見，就區議會選舉、立法會選舉我都有批評過，咁但出自我個人意見經驗，旅監局嚟講我睇唔到點解會係突然間（不獲委任的理由），最核突嘅係所有其他非業界都繼續委任，唯獨我無走埋最尾嗰兩年。」

稱籌款晚宴告吹不是中央的意思

民主黨曾指沒有收到中央明確指示該黨不能在港立足，李華明亦相信中央沒說過要「摺埋民主黨」，甚至乎民主黨籌款晚宴告吹亦不是中央的意思，自己和中央仍然有溝通，有向中央反映不滿，「我哋呢一類係咪唔叫愛國愛港，係反中亂港」，相信市民能判斷。

他續指民主黨只能節流包括減少職員等，開源就非常艱難，只能一直把開支壓縮到最少「捱過呢個冬天」，希望民協、民主黨這些資深的泛民政黨互相扶持。