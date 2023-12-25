告別議會｜民主黨末代區議會副主席　朱子洛嘆滄海桑田寄語撐落去

四年前，民主派在區議會選舉取得壓倒性勝利，四年後，區議會改制，民主派無一獲足夠提名入閘。即將告別全職從政路的民主黨油尖旺區議會副主席朱子洛，接受《香港01》專訪回顧2019年首次晉身區議會，到4年後成為民主黨末代區議會副主席，慨嘆百般滋味在心頭：「無諗過四年前民主派會無啦啦變天，亦無諗過四年間突然好多嘢又返返去鐘擺嘅另一邊」，形容四年任期「滄海桑田」。



離任轉行在即，朱子洛寄語港人「好好裝備自己」，亦希望政府思考疏導民意不滿。民主黨下屆止步已成事實，參選之路是否走到盡頭未能知曉，他仍深信民主黨有存在意義，希望支持者「咬緊牙關」撐下去。



2019年首次晉身區議會、成為油尖旺區議員的民主黨朱子洛接受《香港01》訪問，談到過去四年的點滴時也是百般滋味在心頭。（廖雁雄攝）

議辦「交吉」倒數一周 萬般滋味在心頭

記者相約朱子洛在油麻地的議員辦公室訪問，區議會換屆將至，朱子洛的議辦除夕前要「交吉」，四周是執拾清理的痕跡，凌亂略顯寥寂。昔日經常查閱的文件、書籍安放在紙箱內，四年前區議會選舉競選背心外套、橫額等物資準備「打包」帶走，朱子洛笑稱：「呢啲唔掗拃，可以留底，不過大聲公就送咗畀人啦，都無機會再用」。拆下擱在牆邊的「朱子洛黃碧雲議員聯合辦事處」門牌，仍在思考是否保留，畢竟當年獲師傅民主黨前立法會議員黃碧雲提拔參選，才由民主黨研究主任走到民選區議員，「係好有紀念價值嘅⋯⋯」。

四年前壓倒性勝利 沒想過議會運作不如預期

回望晉身議會的2019年區議會選舉，正值「反修例」事件，在社會運動熱潮推動下，區議會選舉投票率高達71.23%，創歷史新高。民主派迎來壓倒性勝利，18區452個議席中取得388席。建制派遭遇滑鐵盧，民主派「擔大旗」主導區議會。當年以178票之差擊敗建制派對手的朱子洛說，縱使當時社會氣氛熱烈，但仍對結果感到意外，心想「咁明顯嘅民意，政府係咪應該回應下民意呢？」

不過，當民主派磨拳擦掌在區議會跟進「反修例」事件時，民政處以「不符合區議會職能」為由拒絕討論，朱子洛說：「以往喺建制派主導區議會嗰時，都有好多支持政制改革、支持一地兩檢、支持政改之類嘅動議，但當民主派提出重組警隊，政府就話不符合職能，唔畀我哋討論，甚至（官員）離場，甚至我哋講關於地區嘅嘢，例如關於歷史博物館同文化博物館擴建嘅事，但當時民政處都以不符合職能唔畀我哋討論」，議會運作未如想像般順利，令他感到詫異，亦質疑當局處事畸輕畸重。

辭職潮選擇做留下來的人 處理跨區求助

上任兩年後，有政府消息放風指將DQ涉負面清單行為的區議員，聲言追討過百萬薪津，引發辭職潮。民主派區議員「櫈未坐暖」便散落四周，朱子洛是為數不多選擇繼續任期，並成功通過宣誓留任的區議員，他服務的油尖旺區由20名議員驟降至7名區議員。

朱子洛表示，留下來的區議員要處理很多選區外的工作，由舊區重建、強拍條例，到向油尖旺區內不同業主立案法團提供協助等都涉獵，辦事處內半開的紙箱，也放滿貼上標籤、寫上不同記號的樓宇條例、重建書籍，「好多少數族裔對油旺重建感到徬徨，擔心社區變到支離破碎，亦都有好多老一輩長者業主擔心強拍門檻放寬咗之後，佢哋會收唔到應有賠償，喺未來嗰幾年無得樂業安居。」

辭職潮後，理論上政府應該係要補選出缺嘅議席，但政府一直以嚟都無做區議會補選，反而突然有個地區行政改革，令到（區議會）直選成份大減，又改變咗好多區議會原本好重要嘅嘢，例如區議會主席由民政專員兼任、加入履職制度，提名制度都有好大制肘，令到好多民主派區議員或者有志之士想參加都獲得唔到提名，喺今次嘅區議會選舉止步。 朱子洛

未獲提名因「自己出問題」？ 朱子洛斥偽命題

捱過人手短缺的區議會，朱子洛決意隨民主黨繼續參選，儘管改選制大減直選議席，民主黨亦派6人參選，邁開腳步爭取入閘，惟最終止步於閘外。朱子洛說，民主黨一直希望為市民排憂解難，加上有不少街坊支持該黨繼續地區服務，想著始終有個辦事處會更好辦事，亦希望讓市民知道「民主黨係一直有努力爭取」。

入閘失敗，特首李家超當時稱：「未能取得提名的人要研究自己為何出現問題」，朱子洛搖頭形容政府說法是「偽命題」，他認為是制度的限制令到三會成員不敢提名他，更質疑有「寒嬋效應」。

我絕對有信心地區工作係做得非常好！政府某啲官員講嘅嘢係唔可以自圓其說，我哋都見到好多區議員無地區經驗都攞到提名。 朱子洛

為羅健熙抱不平 前年未派人參選立會純屬沒人報名

提名期間，有消息傳出只要民主黨就2019年「反修例」事件道歉，便能換取「入閘」資格，甚至有人建議換走主席羅健熙以示「改過自新」，朱子洛略感無奈地說：「其實我睇唔到我哋嘅主席有咩問題，佢一路講嘅嘢都非常之理性。可能我哋（民主黨）之前無參選立法會選舉，某啲人覺得係『軟對抗』，但實際上我哋都做咗好多程序，只不過無黨友去參選，呢個我哋都控制唔到。」

投票率不足三成 政府需思考疏導民意不滿

被形容為地區治理「最後一塊拼圖」的第七屆區議會選舉，最終投票率27.54%，屬歷屆新低。朱子洛認為低投票率反映市民的取態，寄語政府要反思只聽一種聲音是否足夠，「無咗個均衡參與嘅選舉，大家都見到好多都係清一色建制派主導，但你話去到網上世界睇，其實見到網民嗰個諗法，其實未必係同政府所講嘅一樣，其實個民意仲係有個不滿喺到，究竟要點樣慢慢去疏導就係政府要思考嘅嘢。」

離開議會擬轉行 遺憾未能見證油旺重建

四年後世殊時異，明年元旦起民主黨在內的民主派將在區議會全面「清零」。對於未連任，朱子洛很想對街坊說聲抱歉，「無咗個地方幫佢哋做嘢，有街坊仲會問嚟緊會唔會有旅行團啊、會唔會派月曆啊」，但自言已盡責尋求提名，認為現況是無可奈何的結果，但他表示會保留工作電話繼續服務市民，不過暫時不打算租店鋪作為服務點，認為難以自負盈虧，打算轉行，告別全職從政的日子。

談到遺憾，他思考一會認為大概是未能以區議員身份見證油旺重建，「今屆市建局推出咗藍圖，應該係要繼續努力跟進，本來應該係要喺議會討論，或者協助街坊，而家就……無辦法。」

堅信民主黨存在意義 囑眾人咬緊牙關撐下去

雖然民主黨將淪為壓力團體，前路未明，不過朱子洛仍深信民主黨有存在意義，強調民主黨仍會緊貼民意，為市民發聲。至於民主黨去向、會否再參選，他表示仍有待討論，「最緊要嘅係喺而家呢個時刻，大家要咬緊牙關咁去撐落去，最重要是生存、渡過黑暗時期。」

政局好快不斷咁轉變，大家都無諗過四年前民主派會無啦啦變天，亦都無諗過四年之間突然好多嘢又返返去鐘擺嘅另一邊。 朱子洛

訪問尾聲，記者邀請朱子洛以一句說話總結過去四年經歷時，他思考片刻後說：「滄海桑田」，續寄語自己和香港人未來要好好裝備自己，「有啲時間未必好像自己所諗咁順利，但都要保持信心，始終大家都留喺香港」。