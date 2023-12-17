民主黨沒資源仍會堅持下去　羅健熙冀維持地區工作　尋求發聲空間

民主黨今天（17日）下午舉行周年會員大會，主席羅健熙說雖然今天未有討論民主黨去向，但黨友普遍希望繼續黨務，尋求發聲空間，即使沒資源仍會堅持下去。民主黨元老之一、前主席楊森亦指，該黨一向願意參政、議政，認為中央也希望保留香港的獨特性，民主黨無立法會議員和區議員情況下，仍會繼續運作。



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羅健熙：黨友支持民主黨繼續黨務 冀堅持繼續發聲

羅健熙聯同副主席伍凱欣、莫建成於周年會員大會後見記者，羅健熙表示雖然大會上未有討論民主黨去向，僅向會員匯報了黨務，包括舉辦宴會、競投年宵攤位均告吹，但黨友言談間均表達支持民主黨繼續黨務，期望民主黨能繼續尋求發聲空間，他說即使民主黨之後沒資源，仍會用方法堅持下去。

坦言未聞黨友建議 「你摺埋算啦」 會開源節流運作

至於何時才是民主黨商討前程的好時機，羅健熙說，該黨無時無刻都商討未來有何工作仍可以做，暫時未聽到有黨友建議 「你（民主黨）摺埋算啦」，重申民主黨會繼續評論政策、網上直播、從事地區工作、發表施政報告倡議等，「會繼續喺香港工作、為市民工作」。不過，羅健熙指會壓縮資源、節流令財政「可持續發展」，亦會嘗試開源，但沒透露具體方案，擔心「可能一講完就無咗個options（選擇）」。

區議會選舉投票率「一如大家想像」

來屆區議會民主派全數「清零」，被問到對今次區議會選舉投票率27.54%有何評價時，羅健熙稱市民最終的熱衷和參與程度「一如大家想像」，又指早已預料到政府會委任哪些人擔任區議員。他再次提醒政府，批評聲音對推動一國兩制成功尤其重要。

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楊森：民主黨一直很願意參選，不會放棄

元老之一的民主黨前主席楊森接受傳媒訪問時表示，雖然部分市民認為新制度與理想有一段距離，但該黨一直很願意參選，不會放棄。他又相信，中央也希望維持香港的獨特性，至於民主黨能否再參政，就要視乎大勢。

或小商舖會見市民、辦旅行團、團購、協助申請福利等

對於民主黨未來可如何再服務市民，楊森透露民主黨或會在小商舖會見市民、辦旅行團、辦團購、協助長者申請社會福利等，亦會繼續就社會議題召開記者會，在網上發布影片等。