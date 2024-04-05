沙田T4公路｜林素蔚：如不削減造價或提替代方案　將投反對票

政府早前得知部分立法會議員對沙田T4主幹路工程有反對聲音，故在立法會財務委員會討論申請撥款前一日，臨時抽起議程，並將約見立法會各板塊，再次進行遊說及解說工作。



運流局昨日（4日）再撰文指，T4主幹路建設刻不容緩，否則車龍會長達2至3公里。不過，當區立法會議員、「A4聯盟」林素蔚今日（5日）則表示，看不到逼切的需要，指市民憂柴憂米、勒緊褲頭及咬實牙關地生活，反問為何立法會要撥款逾71億元？



及後《香港01》向林素蔚查詢，她直言造價離譜，「抽起（議程）咪抽起」，如工程造價沒有大幅降低，或沒有替代方案，就算再上財委會「A4聯盟」都不會支持，個人更會投下反對票。不過，她澄清是支持興建T4主幹路，但造價必須盡可能降低，否則「唔明仲有咩好傾」。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

強調逾71億元造價無法接受 促局方尋覓替代方案

政府曾就T4主幹路工程諮詢議員，林素蔚稱在區議會選舉前曾會晤局方，原訂財委會審議該工程撥款前亦有再會面討論，惟多次強調逾71億元的造價無法接受，敦促局方尋覓替代方案。

局方抽起議程前一晚11點幾，局方打畀我，我話咗佢哋好耐，抽起咪抽起，再上A4都唔會支持，如果唔係超過一半（財委會委員）反對，點會抽起？ A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚

A4聯盟未被說服 局方態度似乎「非T4不可」

同屬「A4聯盟」的立法會議員梁文廣表示，A4聯盟未被說服，個人尚未考慮會否投下棄權或反對票。他表示，目前工程造價高、難度高，高架橋及地下行車如同「上天下海」，促局方考慮其他方案，或加快建設沙田繞道紓緩當區車流。他表示，目前似乎看不到政府嘗試解釋其他方案是否可行，態度令人感覺「非T4不可」，期望與局方再次探討其他可能性。

林素蔚（左）早前與運輸及物流局副局長廖振新（右）會面。（林素蔚提供）

局方態度令人感覺造價無大幅縮減空間

政府早前抽起議程後，正聯絡立法會各板塊會面，以進行解說工作。不過，林素蔚指局方的表態疑似表明，工程造價逾71億元是鐵定事實，「唔明有咩好傾、唔明局長（林世雄）諗咩」。

至於是否反對T4主幹路建設？林素蔚澄清並非如此，強調T4主幹路一定要做，但同樣一定要減低造價及有替代方案，反問「點解唔（集中資源）興建沙田繞道？等乜嘢？」

工程造價大幅上升，其中優化走線、新增設施費用合共約44億元。（林素蔚提供）

造價過高惹反彈 促研究替代方案

T4主幹路引起爭議，議員普遍關注造價問題，但究竟縮減多少開支才可令議員「收貨」？

71億？！係咪玩嘢？西貢公路先幾多錢呀？ A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚

林素蔚解釋指，新方案逾71億元，其中33億元用作優化走線、11億元用作新增設施，工程價格在十多年間的增幅僅為16億元，質疑為何不能有替代方案、為何不能縮減優化走線及新增設施金額，續稱如局方不研究替代方案，A4聯盟難被說服。

翻查資料，西貢公路第二期初步估算費用約為32億890萬元，擴闊長約3.5公里的道路，第一期建造1.6公里耗資17億元。

而運輸及物流局局長林世雄強調T4主幹路是新界東北區策略性項目之一，政府落實的意願堅決，會繼續積極解說。他回應造價高昂時指，現方案的主幹道長度及難度增加，與2005、06年間仍在初步規劃階段完全不同。他不贊同沙田繞道可替代T4主幹路，直言「遠水不能救近火」，兩者皆有必要性，應並駕齊驅，服務市民。