垃圾徵費｜林正財：改變市民習慣難一步到位　指定袋設計可作調整

政府早前押後垃圾徵費實施日期至8月1日，並於本月1日在14個地點推行「先行先試」計劃。碳中和及可持續發展委員會主席、行政會議成員林正財今日（6日）在電台節目表示，回收設施很難一步到位，垃圾徵費需同一時間改變700萬人的生活習慣，形容是龐大工程，對於有市民認為垃圾袋打結有困難，政府亦可考慮調整。



他預料垃圾徵費實施當日都會出現甩漏，但措施要讓大部分市民都覺得可行，起碼最初要有六十分、七十分，其他情況可逐步改善。



林正財。(資料圖片／夏家朗攝）

安老院每月額外開支龐大 需想辦法解決

有傳媒報道，有安老院預計垃圾徵費造成每月額外開支約1.3萬元。林正財指，曾約院舍討論，明白要思考辦法解決，稱安老、醫療有很多一次性即棄物件，例如安老院無法減少尿片用量，否考慮使用尿片芯。他又稱，醫療機構會面對類似問題，而業界、供應商等都要從程序、做法方面需重新思考辦法。

首階段禁用即棄塑膠餐具及其他塑膠產品4月22日開始實施。（環境及生態局Facebook圖片）

料膠餐具會進步 下階段餐盒有替代品才實施

至於首階段禁用即棄塑膠餐具及其他塑膠產品將於本月22日實施，林正財指普遍業界接受，最擔心是有否替代品，以及替代品價錢是否合理，認為膠餐具的替代品有進步空間，會愈來愈好、愈來愈便宜。

就第二階段管制範圍擴大至膠餐盒，林正財認為市場將會有替代品出現，現時的紙盒質量亦愈來愈好，料政府會等到有替代品出現出推行第二階段措施。