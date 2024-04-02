向特首「上」奏摺倡撤垃圾徵費　梁子穎：如唐代「投龍」帶回天上

工聯會立法會議員梁子穎今日（2日）穿上漢服圓領袍，向特首李家超「上書」一份長達5.5米的奏摺，上有400多個市民對施政的意見，訴求包括取消垃圾徵費等。



他說，此舉喻意代表香港市民向李家超和政府反映民意真情，就如唐代「投龍」儀式中的金龍一樣，肩負著百姓的願望，從民間將之帶回天上。



農曆年期間，梁子穎曾一連三日舉辦「投龍祈願 傳書特首」街站，共收到424張市民的祈願紙，市民在祈願紙上寫上對施政的期望，再由工聯會貼於今次請願行動中的奏摺，連同祈願統計圖，交予特首李家超。

當時街站以唐代文物鎏金鐵芯銅龍為題，並重現唐代傳統「投龍」儀式，讓市民體驗「投龍祈願」過程，許下新年願望；為仿傚唐代的「投龍」儀式，街站特別準備印有鎏金鐵芯銅龍圖像的祈願紙，並邀請市民在紙上寫下新年願望或意見，寫好後就將之投入「投龍祈願」收集箱，體驗「投龍」祈願儀式。

市民冀多聘用盡責官員

梁子穎憶述街站接觸到的比較深刻的市民意見，例如一位青年建議政府加強推動Web 3，並用外匯基金購入 bitcoin；有中學生希望不要再重演「美斯事件」；亦有市民關注港人經常北上消費的熱潮，擔心影響本港經濟；值得留意的是，不少市民一方面祝願特首和政府官員身體健康，繼續為市民服務，但另一方面期望政府聘請更多盡責官員，更勤政愛民、與市民多溝通交流。

梁子穎指參與市民意見廣泛又多元化，涵蓋包括福利民生、勞工和房屋等方面；數據經綜合整理後，發現首三個較為熱門的訴求分別是要求取消垃圾徵費、要求政府派糖、派錢或消費券，及改善房屋政策。

不同地區的市民，著重的範疇亦有不同。統計發現，將軍澳有逾兩成七參與的市民關注民生福利政策，如派消費券及通脹等問題；灣仔市民最關注環保政策，有至少四份一的意見與垃圾徵費相關；至於在葵芳，房屋政策是市民最關心的範疇，約兩成市民都表達了要求盡快上樓或減租的願望。

如唐代投龍儀式 帶願望回天上

梁子穎表示，民意是政府施政的基礎，立法會議員作為代議士，除在議會層面完成立法和推進政策制定工作，亦有職責成為「中間人」角色，定期到社區了解真實民情，再將市民的聲音帶到議會和政府，就如唐代「投龍」儀式中的金龍一樣，肩負著百姓的願望，從民間將之帶回天上。