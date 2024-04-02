垃圾徵費｜至今未有足夠回收設施　陳智思：屬政府問題

本應在4月1日實施的垃圾徵費，延後至8月1日實施。曾任可持續發展委員會主席的陳智思今日（2日）在民主黨前主席劉慧卿的節目中表示，擔任可持續發展委員會主席時不斷向政府表達實施垃圾徵費可能出現的問題，目前最重要都是增加回收設施數量。至於為何現時都未有足夠配套，他坦言問題歸咎於政府。



陳智思（右）出席劉慧卿的網台節目ChatDP。（馮子健攝）

垃圾徵費難一日到位 政府需盡快推出更多回收設施

2015年卸任可持續發展委員會主席的陳智思在節目中指出，最近坊間討論垃圾徵費可能出現的問題，其實當年他任可持續發展委員會主席時，甚至進行公眾諮詢時都聽到同樣的問題，而報告書有清楚列明，強調政府需要解決。不過，他指不要期望垃圾徵費實施可以一日到位，始終需要時間、配套。被問及為何多年前沒有準備好設施及配套，陳直言：「呢個係政府問題喇！我畀咗建議。」續稱一日不推行計劃，問題都不會改變，皆因如垃圾徵費實施，政府就會更快推出回收設施，否則會被市民罵。

陳智思：香港要多方向發展

此外，節目上談及摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）拋出「香港玩完」觀點。陳智思稱，羅奇的言論不是全錯但亦不是全對，贊成羅奇指香港太過依賴中國市場，認為香港都要投資周邊其他市場，不可以單方向發展。不過，陳反對言論中對於「一國兩制」的說法，陳表示領導人來港都多次提醒香港繼續扮演「一國兩制」角色，要與國際有聯繫、維持普通法制度，故「一國兩制」絕對不是結束。

民主黨參政空間 陳：希望目的為幫香港的組織參政

至於民主黨未能在上次區議會選舉中入閘，三會名單亦無民主黨成員，問及如何看待以後的參政空間。陳智思表示，希望目的為幫香港的組織、政黨參政，個人而言願意與所有人溝通。

對於美國新聞媒體「自由亞洲電台」（RFA）撤出香港，陳智思稱每天面對不少團體、商界，以商界為例，他稱香港的分部可能了解香港，但位於外國的總部接受的是香港的片面信息，所以有時分部會邀請陳向總部解釋香港情況。而傳媒界可能都需要時間去了解，強調議事論事、不是抹黑政府的言論都是沒有問題。