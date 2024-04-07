陳茂波：「專利盒」知識產權利得稅減至5％草案　周三立法會首讀

財政司司長陳茂波預告，周三（10日）會將實施「專利盒」5％稅務優惠的《2024年稅務（修訂）（知識產權收入的稅務寬減）條例草案》，提交上立法會首讀，爭取早日完成立法工作。他又說會研究完善《版權條例》，因應人工智能的最新發展而對版權提供適當的保障，重申今年內會諮詢。



財政司司長陳茂波預告，周三會將實施「專利盒」5％稅務優惠的《2024年稅務（修訂）（知識產權收入的稅務寬減）條例草案》，提交上立法會首讀。（政府新聞處圖片）

知識產權利得稅減至5％草案 周三立法會首讀

陳茂波今天（7日）在網誌表示，新一份《財政預算案》提出多項措施加快香港「區域知識產權貿易中心」建設，包括在香港籌建一所世界知識產權組織的技術與創新支持中心，預計中心可為本地企業和創業者提供與專利相關的資訊及服務，協助他們創造、保護、管理和商品化知識產權，促進知識產權貿易。

陳茂波又說，會推行「專利盒」稅務優惠，即是將知識產權利得稅稅率由現時16.5%減至5%，鼓勵業界積極研發，創造更多具市場潛力的知識產權，加快推動創科和知識產權貿易活動，預告《2024年稅務（修訂）（知識產權收入的稅務寬減）條例草案》周三提交立法會首讀，爭取早日完成立法工作。

陳茂波說，貿易發展局正著手改善「亞洲知識產權交易平台」，加入有關創意產權內容，推動創意版權交易，促進文藝創意產業化，目標今年內試行

重申今年內就完善《版權條例》應對Ai發展諮詢

陳茂波說，貿易發展局正著手改善「亞洲知識產權交易平台」，加入有關創意產權內容，推動創意版權交易，促進文藝創意產業化，目標今年內試行，重申會研究完善《版權條例》，因應人工智能的最新發展而對版權提供適當的保障，今年內諮詢。

他說，特區政府會繼續與國家知識產權局合作，包括加強專利審查人員的培訓，同時推進與大灣區兄弟城市，特別是深圳前海在不同知識產權範疇的交流和合作，包括便利跨境申請各種知識産權註冊保護，以及推廣香港知識產權專業服務，支援區內企業知識產權貿易等。