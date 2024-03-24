陳茂波料引進香港重點企業持續增加　將主動接觸更多地區科企

財政司司長陳茂波表示，本港引進的重點企業合共接近50間，投資額超過400億元，約有五分之一來自歐美地區，特區政府將繼續積極「走出去」，主動接觸更多不同地區的科企，預期引進企業的數量會持續增加。



財政司司長陳茂波表示，本港引進的重點企業合共接近50間，投資額超過400億元，約有五分之一來自歐美地區，特區政府將繼續積極「走出去」，主動接觸更多不同地區的科企，預期引進企業的數量會持續增加。

陳茂波今天（24日）在網誌表示，引進香港的接近50間重點企業，能創造超過13000個就業機會。他說，已引進到港的重點企業近半從事生命健康科技，香港的基礎科研實力雄厚，擁有世界前列的醫學院和權威的專家，並正大力推動更多藥物和醫療器械企業來港臨床測試，目標是未來香港研發的新藥和醫療器械，在日後的「第一層審批」制度下，更便利申請進入內地市場，對國際醫療藥械企業是非常吸引的發展機遇。

陳茂波又說，截至上月，投資推廣署已協助58個家庭辦公室在港成立或擴展業務。

陳茂波又說，截至上月，投資推廣署已協助58個家庭辦公室在港成立或擴展業務，亦有過百間表明已決定或正準備在港設立或擴展業務，反映香港作為國際金融中心，對家族辦公室在內的財富管理業務有相當大的吸引力。

他又說，金融和工商界十分認同穩定安全的社會環境，對在香港投資和營運至關重要，《維護國家安全條例》正式生效，落實香港為《基本法》23條立法的憲制責任，特區政府感到振奮。