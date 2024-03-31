打擊濫用公屋｜房屋署長預告擬抽查申請人　DQ不合資格輪候人士

房屋署正加強打擊濫用公屋及公屋富戶，現時22萬宗公屋申請人要注意，房屋署署長羅淑佩今日（31日）於電視訪問中預告，會積極考慮抽查正輪候公屋人士，觀察已輪候一段時間的申請人，會否已經不再符合申請資格，如是就會被DQ（取消資格），從「源頭」縮短輪候人數。她稱會待日後人手資源充足後，將會取大約2%「認真再去睇」。



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現時22萬宗公屋申請 非長者一人申請佔9萬

羅淑佩今日（31日）於無綫節目《講清講楚》表示，將於今年4月2日向超過25萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，租戶須在今年5月底或之前交回，派表數量對比去年10月8.8萬戶多。

在2023年12月底，約有129,400宗一般公屋申請，以及約92,300宗配額及計分制下的非長者一人申請。在2023年第四季獲編配入住公屋的一般申請約5,800宗，平均輪候間增至5.8年，公屋單位供應量杯水車薪。

房屋署署長羅淑佩預告擬向公屋輪候冊人士展開抽查，發現收入及資產已超出限額會取消申請資格。（房委會影片截圖）

羅淑佩：積極考慮抽查正輪候公屋人士

羅淑佩表示，將研究新措拖打擊公屋富戶，目前團隊中有曾經擔任紀律部隊的同事，稱會「查案咁嚟查你」。

現時房屋署會對獲派上樓的公屋輪候冊人士展開詳細審查，輪候期間未見有大力抽查。

羅淑佩特別提到，會積極考慮抽查正輪候公屋人士，觀察是否已離開合資格的範圍，當入住公屋時亦要作詳細審查。她表示，日後人手資源充足後，將會取大約2%「認真再去睇」，並會盡一切途徑，「睇吓做唔做到一啲嘢出嚟。」

積極考慮喺（輪候）中間時候（抽查），未必做得晒。我哋現時有十多萬人輪候，但我哋會抽查一啲人。抽到你嘅時候，我們會認真睇，其實你嘅（收入及資產）情況係點樣，有無增加，導致已經離開咗可以合資格範圍？ 咁如果係的話，我哋就將呢啲剔除。 虛報有很重罰則，最多可以罰款五萬和監禁六個月，適用於申請時報的資料，呢個係適用於你申請時候資料。 房屋署署長羅淑佩

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柯創盛：只要房屋署抽查合理 市民會理解及配合

房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛贊成房屋署向正在輪候公屋的人士作出抽查，以確保公屋資源可以妥善分配。他提醒當局應避免擾民，整體工作應具高透明度，建議當局做好行政工作，好好向受影響人士作解說工作，以免市民認為當局是在「添煩添亂」。他表示，社會上一直有關注公屋受到濫用的聲音，認為只要房屋署抽查合理，市民亦會理解及配合。