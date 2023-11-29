打擊黑工｜今年首十個月檢控黑工較去年多4成　月均1500次執法

今年首十個月，入境處檢控747名黑工，較去年全年多近4成，另外有95名僱主因聘用黑工被檢控。入境處平均每月有約1500次打擊黑工行動，較過去兩年增加約一成，會繼續加強搜集情報，巡查黑點。



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工聯會立法會議員吳秋北向保安局提出書面質詢，提到有「蛇頭」以打游擊方式安排非法勞工在不同工作處所打散工，詢問當局檢控黑工數字和判罰情況，以及自「補充勞工優化計劃」推出以來，僱用黑工的情況有何變化。

月均1500次打擊黑工 較對上兩年增近1成

保安局局長鄧炳強回覆說，入境處今年首10個月，一共有14628次打擊黑工行動，平均每月有近1500次打擊黑工行動，較對上兩年增近1成，當中包括與警方的聯合行動，過去5年每年行動次數介乎13000次至16000次。鄧炳強說，入境處及警方每次打擊黑工出動的人數，涉及行動細節，不便公開，稱有需要時會展開聯合行動，不時檢討調整人手策略。

今年首十個月檢控黑工較去年多4成

檢控黑工的個案方面，今年首10個月有747宗，較2022年全年多38%；有95名僱主聘用黑工被檢控，較2022年全年少31%。黑工被定罪後，罰款由1000元至3萬元不等，判監10天至40個月；僱主罰款由1000元至40萬不等，判監7天至9個月不等。當局會密切留意情況適當部署及評估，適時採取執法行動保障本地勞工權益。