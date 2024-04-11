特別財會｜過去五年公務員OT開支累計近90億元　2019-20年佔35%

庫務署資料顯示，2019-20至2023-24的五個財政年度，政府向合資格公務員發放的逾時工作津貼（OT）開支累計合共高達近90億元，其中又以2019-20年度的開支最高，達到31.8億元，佔五年度總開支35%。而該年度正是反修例風波高峰期。



政府過去五個年度的公務員逾時工作津貼開支合計近90億元（資料圖片）

公務員事務局在回答議員有關預算案特別財委會的答覆中指，根據《公務員事務規例》，逾時工作是指公務員在規定工作時數以外所做的工作。逾時工作通常應以補假作償。如在逾時工作後一個月內無法或不大可能放取補假，合資格的公務員可獲發逾時工作津貼。

根據庫務署資料，2019-20至2023-24五個財政年度，政府向公務員發放的逾時工作津貼在2019-20年度高達31.8億元，佔五個年度總支出35%，而翌年風波逐步平復，相關開支回落至21.64億元，但單是這兩個年度的逾時工作開支合計逾53億元，佔五個年度總開支近六成。踏入2021-22年度更大幅回落至12.7億元，之後兩個財政年度則分別約13億及10.1億元。

不過，上個財政年度的10.1億元逾時工作津貼開支只截至今年2月29日為止，距財政年度結束仍有2個月時間，意味上年度的逾時工作津貼開支可能會增加。

公務員事務局稱，沒有備存各政策局和部門的公務員因逾時工作而獲發放補假或逾時工作津貼的分項數據。由於議員也沒有問及導致公務員超時工作的原因，故公務員事務局的回覆中也沒有交代因由，但相信與2019-20年度的逾30億開支，與當時多個部門包括警隊要調動大量人手應對反修例風波所致。