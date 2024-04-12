的士加價｜多名議員有保留　陳學鋒：搞唔掂就加、但客量不斷少

的士申請加價，多名議員在今日（12日）的立法會交通事務委員會會議上，表明對加價有保留，認為的士業服務質素有待改善。民建聯議員陳學鋒直指「搞唔掂就加、搞唔掂就加，但客量不斷少」。他質疑濫收車資已經不是少數，「蘭桂坊要擺隊人（的士大使計劃）教人點分」，質疑究竟有何方法解決的士問題，為何不設電子收費防止濫收車資，否則難以支持加價。



的士申請加價，但多名議員表明有保留（資料圖片）

的士業申請加幅介乎11.68%至16.95%，紅的加5元至32元，綠的加4.5元至28元，兩者跳錶加2毫；大嶼山的士落旗也申加6元至28元。此外，市區的士再度申請跳錶停車等候時間由60秒減至45秒，各項行李收費也申加價。

對於陳學鋒的質疑，運輸署署長李頌恩指，本港每日乘坐的士的人次約70萬，但的士司機的收入不單只看乘客量，通關復常後，可能有更多長途乘客。

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質疑加價未能提高服務質素

「A4聯盟」立法會議員楊永杰稱，的士每次加價都指為吸引新人入職，質疑究竟多少人在每次加價後入行，他又指兩年前加價，理應服務質素提高但仍有「黑的」。他表示，的士保險費上升，應解決意外率令保費下降，同時指加價可能導致市民轉搭網約車。

但自由黨航運交通界立法會議員易志明認為，必須提升收入才能吸引新人入行，才能按部就班提升質素，故加價有必要。

李頌恩回應稱，政府會努力減低業界營運成本，會研究如何更好保險費問題，明白車費增加對市民有影響。

工聯會立法會議員陸頌雄稱，的士服務受害群之馬影響，令市民有怨氣，認為本次會議的資料不足以讓議員討論，促局方提供更多研究數據，並考慮市民承擔能力。他建議在的士設雲端監控，令服務馬上改善，市民自然更多乘坐搭的士，加價壓力自然少。

選委界立法會議員陳沛良質疑，業界自己經營管理不善，讓其他消費者埋單。實政圓桌立法會議員田北辰質疑，如果未來加幅增至通脹5倍，又如何處理？

李頌恩稱，加價都會考慮其他因素，但的士在運輸系統屬個人化服務，收費與其他交通工具要有合理差距，政府有參考澳門如何做的士車廂監控，但要考慮對私隱、營運費的影響，希望今年內與業界溝通相關事項。