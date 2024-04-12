港鐵加價｜議員促取消累積的延後加幅　張欣宇促就機制作中期檢討

港鐵今年亦擬按機制上調票價，在今日（12日）立法會交通事務委員會會議上，多名議員促請取消之前累積的延後加幅，香港新方向議員張欣宇指新檢討機制對市民而言，結果是更差，強烈要求就港鐵票價檢討機制作中期檢討。但港鐵常務總監（香港客運服務）楊美珍表明，取消延後加幅對公司有難度及挑戰。



根據2023年票價調整機制，港鐵今年按照機制票價調整幅度為+3.2%，由於幅度高於2023年第四季家庭住戶每月入息中位數變動的+3.09%，故2024年調整幅度封頂為+3.09%，餘下的+0.11%調整幅度研究至2025年的+0.06%及2026年的+0.05%。

促取消延後加幅 港鐵：是難度及挑戰

工聯會選委界立法會議員陸頌雄稱，希望港鐵提供更多月票優惠，現時市民對都會票反應「麻麻哋」，更有很多市民表示延後加幅不能無限期延後，建議如兩年未能「追補」，應取消延後加福，又稱如服務做好，市民都較能接受溫和加幅。

「A4聯盟」立法會議員梁文廣也稱，延後加幅在經濟差情況下追補，相信市民會有更大反彈。商界立法會議員嚴剛亦希望取消之前未加的延後加幅。新民黨立法會議員李梓敬亦稱，一般家庭難以接受3.09%的加幅。

對於議員紛紛要求取消延後加幅，楊美珍指有「定心丸」，因加幅不會超過家庭入息中位數變動，但若完全取消延後加幅對公司是難度及挑戰；她強調票價調整機制可以在提供高質服務、顧及市民負擔能力及經濟狀況作出平衡。至於月票的問題，她指會研究能否提供更多一次性優惠。

張欣宇：新檢討機制結果對市民而言更差

香港新方向議員張欣宇稱，市民認為港鐵賺大錢又加價，用舊檢討方案與今次新方案的結果作比較，結果加幅同為3.09%，但舊方案下港鐵需提供最少3億元車票優惠，反觀新機制之下則不用提供優惠，認為新方案較舊方案差，對檢討結果是否合符市民期望很有保留，稱非常有需要有中期檢討。

楊美珍指，要平衡公司財務狀況及市民需要，又指新方案是首年實施，物業收益部分是過去的入帳，希望大家「睇長（遠）少少」。

A4聯盟要求進行中期檢討

張欣宇會後再指無論原方案或新方案，加幅皆為3.09%，但由於新機制下毋須提供乘客優惠，質疑機制倒退，強烈要求盡快展開中期檢討。梁文廣稱，中期檢討須研究票價是否與港鐵整體利潤掛鉤，或是否其他方法處理延後加幅，希望用數據說服政府啟動機制，讓多方都得到益處。