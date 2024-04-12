學童自殺｜去年個案5年來最多　狄志遠倡設跨部門小組研究原因

去年學童懷疑自殺身亡個案5年以來最多，新思維立法會議員狄志遠希望由政務司副司長成立跨部門小組，包括教育局、勞褔局和醫衞局，研究個案背後的原因，以對症下藥。



新思維立法會議員狄志遠希望由副司長成立跨部門小組，包括教育局、勞褔局、醫衞局，研究個案背後的原因，以對症下藥。（李宇婷攝）

學童自殺情況令人擔心，教育局向立法會特別財委會提交的最新文件顯示，去年中、小學匯報32宗學生懷疑自殺身亡個案，較上一年增加7宗，更是5年以來最多。狄志遠認為反映學童精神健康出現問題，希望由副司長成立跨部門小組，包括教育局、勞褔局、醫衞局，研究個案背後的原因，以對症下藥。他又說做法不是首次，2016年防止自殺小組委員會亦深入研究當時個案，會去信教育局要求具體跟進。

另外，教育局今日（12日）公布《4Rs精神健康約章》，訂下四個促進精神健康的要素及目標，鼓勵學校關注學生精神健康。約章有四個要素，包括休息：協助學生從小建立健康的生活習慣；放鬆：教導學生適時放鬆，關顧精神健康及懂得自我關懷；人際關係：加強同儕、師生，以及家長與子女之間的關係，提升聯繫感；抗逆力：裝備學生適應生活中無可避免的壓力和挫折。

狄志遠冀學校按約章制訂全年活動

狄志遠表示歡迎，他認為約章範圍全面，希望學校積極參與，雖然約章屬呼籲性，但強調學童的精神健康在教育界是重中之中，希望參與約章的學校制訂全年的具體活動，在約章下推展活動。狄志遠又希望學校和家長合作，因為學童的精神健康和父母期望有關，希望校方向家長匯報成效。他期望計劃實行時，各部門特別是非牟利組織可支援學校舉辦活動；要求局方計劃實行9個月後提交約章的成效。

現時大部份小學都是全日制學校，狄志遠提到爭取全日制的原意為讓學童在校完成課業，希望全日制返回原意，連同約章和局方就識別學童精神的三層應變機制，鞏固學童精神健康。

郭玲麗。（資料圖片/梁鵬威攝）

郭玲麗鼓勵受精神困擾的學童尋求協助

民建聯立法會議員郭玲麗亦歡迎教育局推出約章，她建議當局制訂校園推廣精神健康核心元素，讓學校可遵循相關指引，舉辦相關活動，同時鼓勵受精神困擾的學童尋求協助，配合現有精神健康三層應急機制，由預防、及早識別和治療，全面支援及改善學童精神健康情況。

郭玲麗又呼籲全港學校積極參與約章，並重新檢視教學及評估方式，以最合適的多元方式進行教育工作。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626