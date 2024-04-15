國安教育日｜夏寶龍：由治及興是創新變化之路　用新思維解決問題

今天（15日）是「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會早上在灣仔會議展覽中心舉行開幕典禮。港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京視像連線出席典禮，擔任主禮嘉賓發表演講，有別於去年親身來港出席。



夏寶龍表示，香港結束動盪的一面，擺脫政治爭論，仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的，「那些見不得香港的人去哀鳴吧」。不過，夏寶龍提醒，香港由治及興本質上就是一條創新變化之路，不能用老眼光看待新形勢，不能以舊思維解決新問題，需要多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」



港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（直播片段截圖）

夏寶龍今年視像致辭 港澳辦全體領導班子現身

港澳辦主任夏寶龍去年4月15日親身來港出席「全民國家安全教育日」，並來港考察數天。今年2月已訪港7天的夏寶龍，今次率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。

會上播放了有關《基本法》23條立法過程的片段，包括政府籌備立法工作過程、立法會完三讀通過23條草案等時刻，指香港未來會專注拼經濟、拼發展，鞏固香港八大中心的地位。

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夏寶龍：香港已擺脫政治爭拗 仍是營商環境最好的地方

夏寶龍在北京實時連線，視像發表講話，他提到國家主席習近平提出國家總體安全觀已十周年，提到「一國兩制」的根本宗旨是為了維護國安。夏寶龍提到，今年3月19日立法會全票通過23條立法，更在3月23日刊憲，達到歷史性時刻，對香港實現由治及興有深遠影響。

夏寶龍指，今天的香港結束了動盪的一面，擺脫了政治爭論，今天的香港在《國安法》護航下，終於迎來由治及興、讓廣大市民過上更好生活的時機。在新起點上，他指只有全力拼搏才能達到「一國兩制」的精彩篇章。

夏寶龍表示，2019年修例風波是永遠不能忘的痛，大家都明白無國安，家安亦會無從談起，《國安法》實施後，市民明白這是保障國家、家庭、權利、自由等的法例。他說，香港以往大門大開，任憑大賊自由出入，現時則如同加裝了防盜系統，可以分辨到誰是盜賊。

夏寶龍：香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的

他又指，香港仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮，不是幾篇文章可以唱衰的，那些見不得香港的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌。

夏寶龍說，「一國兩制」是香港最大的優勢，以往「馬照跑、舞照跳」也是基於「一國兩制」而有的，強調中央對「一國兩制」的方針從未動搖，「過去沒有變，現在不會變，未來也沒必要變」，重申香港因為有「一國兩制」，才有一國之利，維護好一國，才能更好推廣兩制，正是因為有「一國兩制」，國家才會有求必應，更多挺港、惠港措施陸續有來。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

夏寶龍：香港不能一成不變 把握新質生產力發展機會

再者，夏寶龍說香港經過一代又一代人的打拼，實現了不少引以為傲的金牌，香港有國際重要銀行、最大人民幣離岸中心、商業網絡遍佈全球、鐵路發達、香港是全球壽命最長的地方，是香港過去賴以成功的獨特優勢。他重申，一個地方的發展需要因應時勢而改變，不能一成不變。

夏寶龍提醒，要及時把握新質生產力帶來的發展機會，建設智慧港口，根據香港科研條件，有選擇地發展香港所長，構建新優勢。他又指，中國過去未有因為「中國崩潰論」而崩潰，中國未來發展光榮，香港融入國家發展，就是融入世界第二大經濟體帶來的無限商機、14億人的龐大市場等。

他表示，香港融入國家發展大局進入快車道，最重要之一的是要融入粵港澳大灣區，稱該灣區有望成為全球灣區之首，香港應加強參與建設，加快推動灣區建設等。

港澳辦主任夏寶龍在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，發表演講。（直播片段截圖）

夏寶龍：由治及興是創新變化之路 不能舊思維解決新問題

夏寶龍提醒香港要展現新擔當，當今世界動盪不安，香港在變，消費模式在變，「今日的中國，已非昨日的中國」，提醒香港要在變局中打開新發展的新篇章，指香港由治及興本質上就是一條創新變化之路，不能用昨天老眼光看待今天的新形勢，強調不能以昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」

他深信特首李家超會帶領香港達到由治發興；相信業界會不斷激發出新創意，在新形態中發展出新市民；堅信青年會在由治及興的道路上努力追夢等。

他重申，香港人總能抓住機遇，浴火重生，任何事都阻擋不了香港發展，深信香港可以以「獅子山精神」發展，香港將以更開放的心態，深信香港的發展會繼續滾滾向上，不可阻擋。

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李家超：香港可以昂首闊步繼續拼經濟、謀發展

李家超致辭時表示，要更加努力維護國家安全，政府未來會做好解說工作，讓市民了解23條內容；部門會加強內部制度，確保不會出現不利國安的情況出現；做好國安培訓工作，確保權力用得其所，加強情報收集及分析能力等；做好國安教育，將愛國、中華文化教育等融合，在中小學加強教育，注入國安及守法意識等，另外亦會建立弘揚愛國愛港的國家安全觀。

李家超提到，23條上月刊憲，令香港可以昂首闊步，在由治及興的道路上繼續拼經濟、謀發展。在謀發展方面，政府會繼續結合有為政府、高效市場的發展，為業界營造更好的營商環境，港府會推動多個項目發展，如新田科技城、大學城等，繼續投資未來，港府必會以結果為目標；把握好國家新質生產力發展的機遇，李家超表示香港將以八大中心的建設，積極貢獻國家，以人工智能為例，港府會加快超算中心的建設，推動科研突破，推動數字經濟發展等；繼續搶人才，李家超表示高才通計劃超額兩倍達成目標，證明香港的吸引力，港府未來會繼續搶人才，令香港成為國際人才匯集地。

李家超：深信業界會改變自身，迎來新機遇

李家超又指，未來香港會繼續做好超級聯繫人的角色，向海外企業提供專業服務、職業培訓等，推動高質量共建一帶一路發展。李家超表示，香港會繼續發展好一流的專業服務，未來會聯同工商業界組團開拓中東、海外市場，拓展多元化的旅遊體驗及提升服務質素。

他又說，樂見業界了解到港人及旅客消費模式的轉變，旅客不只購物，深信業界會改變自身，迎來新機遇。李家超提到《基本法》23條上月刊憲，他指這有利市民安居樂業、有利業界營商等，他深信只要香港團結一致，香港必定能迎來新篇章。

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鄭雁雄：23條被反中亂港分子抹黑 洗腦青年成為炮灰

中聯辦主任鄭雁雄提到，《基本法》23條立法是港府完成憲制責任的證明，他指這原本就是香港的本份，但就像是小偷害怕門鎖、外敵最希望城門洞開，所以反中亂港分子將一件平常不過的事惡意抹黑，在市民心中建立了「談23條色變」的心魔，洗腦青年令他們成為炮灰，所以中央於2019年出手平定亂象，而李家超帶領的團隊亦極速完成憲制責任。

他指，《香港國安法》是令香港由大亂到大法的階段，23條是大法帶領大治的階段，相信雙法會為香港帶來雙保險。鄭雁雄表示，落實好雙法更需要長期鬥爭，首先要堅定維護「一國兩制」。

董經緯：維護國家安全只有進行式

駐港維護國家安全公署署長董經緯表示，香港與國家只有「一國之責」，無「兩制之分」。董經緯表示，香港維護國家安全方面經歷過風高浪急的情況，不過過去三年的維護國家安全機制得以改善，由亂到治的情況得以鞏固，三年多來，全民維護國安的意識大幅提升，「以安全穩民心」得到全港普遍市民的認同，會更有效保障香港發展。

董經緯又指，香港維護國家安全只有進行式。他指，現時地緣衝突不斷加深，而香港自由開放的情況，令到香港不穩定的機會增加，但香港與國家相連，香港高度敏感，更須要高度穩定，愈在發展期，愈需要國家安全穩定。董經緯又表示，香港高質量發展離不開國家安全，相信港府整個治理架構會更著重防風險等。

董經緯提到，23條立法充分借鏡了普通法地區法例，維護人權的保障，成為香港回歸以來重大的標誌性成果，駐港國安公署將與港府一同制止不利國安行為，同時維護國安，「不僅是人人有責，更要人人盡責」。

李永勝：外交部堅持維護國家安全

外交部駐港公署署理特派員李永勝表示，外交部會堅持維護國家安全，堅持外交為民，法治是國家發展的基礎，他深信有國家支持下，香港可實現更高水平的發展，向全世界展現東方之珠的美麗。

駐港解放軍引述網友評論：我們有幸生存在和平的國家

解放軍駐香港部隊副政治委員王兆兵表示，世界處於亂局之中，和平安全變得珍貴，中國成功抵禦外國勢力，他引述網友評論指：「我們不是生存在和平的世界，而是有幸生存在和平的國家」。他說，解放軍一直守護香港，在香港由亂到治、由治及興的階段中，解放軍一直堅守成為黨和市民可放心的保護者。