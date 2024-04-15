國安教育日｜夏寶龍：由治及興是創新變化之路　用新思維解決問題

撰文：文睿
出版：更新：

今天（15日）是「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會早上在灣仔會議展覽中心舉行開幕典禮。港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京視像連線出席典禮，擔任主禮嘉賓發表演講，有別於去年親身來港出席。

夏寶龍表示，香港結束動盪的一面，擺脫政治爭論，仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的，「那些見不得香港的人去哀鳴吧」。不過，夏寶龍提醒，香港由治及興本質上就是一條創新變化之路，不能用老眼光看待新形勢，不能以舊思維解決新問題，需要多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（直播片段截圖）

夏寶龍今年視像致辭　港澳辦全體領導班子現身

港澳辦主任夏寶龍去年4月15日親身來港出席「全民國家安全教育日」，並來港考察數天。今年2月已訪港7天的夏寶龍，今次率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。

會上播放了有關《基本法》23條立法過程的片段，包括政府籌備立法工作過程、立法會完三讀通過23條草案等時刻，指香港未來會專注拼經濟、拼發展，鞏固香港八大中心的地位。

+2

夏寶龍：香港已擺脫政治爭拗　仍是營商環境最好的地方

夏寶龍在北京實時連線，視像發表講話，他提到國家主席習近平提出國家總體安全觀已十周年，提到「一國兩制」的根本宗旨是為了維護國安。夏寶龍提到，今年3月19日立法會全票通過23條立法，更在3月23日刊憲，達到歷史性時刻，對香港實現由治及興有深遠影響。

夏寶龍指，今天的香港結束了動盪的一面，擺脫了政治爭論，今天的香港在《國安法》護航下，終於迎來由治及興、讓廣大市民過上更好生活的時機。在新起點上，他指只有全力拼搏才能達到「一國兩制」的精彩篇章。

夏寶龍表示，2019年修例風波是永遠不能忘的痛，大家都明白無國安，家安亦會無從談起，《國安法》實施後，市民明白這是保障國家、家庭、權利、自由等的法例。他說，香港以往大門大開，任憑大賊自由出入，現時則如同加裝了防盜系統，可以分辨到誰是盜賊。

夏寶龍：香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的

他又指，香港仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮，不是幾篇文章可以唱衰的，那些見不得香港的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌。

夏寶龍說，「一國兩制」是香港最大的優勢，以往「馬照跑、舞照跳」也是基於「一國兩制」而有的，強調中央對「一國兩制」的方針從未動搖，「過去沒有變，現在不會變，未來也沒必要變」，重申香港因為有「一國兩制」，才有一國之利，維護好一國，才能更好推廣兩制，正是因為有「一國兩制」，國家才會有求必應，更多挺港、惠港措施陸續有來。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

夏寶龍：香港不能一成不變　把握新質生產力發展機會

再者，夏寶龍說香港經過一代又一代人的打拼，實現了不少引以為傲的金牌，香港有國際重要銀行、最大人民幣離岸中心、商業網絡遍佈全球、鐵路發達、香港是全球壽命最長的地方，是香港過去賴以成功的獨特優勢。他重申，一個地方的發展需要因應時勢而改變，不能一成不變。

夏寶龍提醒，要及時把握新質生產力帶來的發展機會，建設智慧港口，根據香港科研條件，有選擇地發展香港所長，構建新優勢。他又指，中國過去未有因為「中國崩潰論」而崩潰，中國未來發展光榮，香港融入國家發展，就是融入世界第二大經濟體帶來的無限商機、14億人的龐大市場等。

他表示，香港融入國家發展大局進入快車道，最重要之一的是要融入粵港澳大灣區，稱該灣區有望成為全球灣區之首，香港應加強參與建設，加快推動灣區建設等。

港澳辦主任夏寶龍在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，發表演講。（直播片段截圖）

夏寶龍：由治及興是創新變化之路　不能舊思維解決新問題

夏寶龍提醒香港要展現新擔當，當今世界動盪不安，香港在變，消費模式在變，「今日的中國，已非昨日的中國」，提醒香港要在變局中打開新發展的新篇章，指香港由治及興本質上就是一條創新變化之路，不能用昨天老眼光看待今天的新形勢，強調不能以昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」

他深信特首李家超會帶領香港達到由治發興；相信業界會不斷激發出新創意，在新形態中發展出新市民；堅信青年會在由治及興的道路上努力追夢等。

他重申，香港人總能抓住機遇，浴火重生，任何事都阻擋不了香港發展，深信香港可以以「獅子山精神」發展，香港將以更開放的心態，深信香港的發展會繼續滾滾向上，不可阻擋。

+5

李家超：香港可以昂首闊步繼續拼經濟、謀發展

李家超致辭時表示，要更加努力維護國家安全，政府未來會做好解說工作，讓市民了解23條內容；部門會加強內部制度，確保不會出現不利國安的情況出現；做好國安培訓工作，確保權力用得其所，加強情報收集及分析能力等；做好國安教育，將愛國、中華文化教育等融合，在中小學加強教育，注入國安及守法意識等，另外亦會建立弘揚愛國愛港的國家安全觀。

李家超提到，23條上月刊憲，令香港可以昂首闊步，在由治及興的道路上繼續拼經濟、謀發展。在謀發展方面，政府會繼續結合有為政府、高效市場的發展，為業界營造更好的營商環境，港府會推動多個項目發展，如新田科技城、大學城等，繼續投資未來，港府必會以結果為目標；把握好國家新質生產力發展的機遇，李家超表示香港將以八大中心的建設，積極貢獻國家，以人工智能為例，港府會加快超算中心的建設，推動科研突破，推動數字經濟發展等；繼續搶人才，李家超表示高才通計劃超額兩倍達成目標，證明香港的吸引力，港府未來會繼續搶人才，令香港成為國際人才匯集地。

李家超：深信業界會改變自身，迎來新機遇

李家超又指，未來香港會繼續做好超級聯繫人的角色，向海外企業提供專業服務、職業培訓等，推動高質量共建一帶一路發展。李家超表示，香港會繼續發展好一流的專業服務，未來會聯同工商業界組團開拓中東、海外市場，拓展多元化的旅遊體驗及提升服務質素。

他又說，樂見業界了解到港人及旅客消費模式的轉變，旅客不只購物，深信業界會改變自身，迎來新機遇。李家超提到《基本法》23條上月刊憲，他指這有利市民安居樂業、有利業界營商等，他深信只要香港團結一致，香港必定能迎來新篇章。

+1

鄭雁雄：23條被反中亂港分子抹黑　洗腦青年成為炮灰

中聯辦主任鄭雁雄提到，《基本法》23條立法是港府完成憲制責任的證明，他指這原本就是香港的本份，但就像是小偷害怕門鎖、外敵最希望城門洞開，所以反中亂港分子將一件平常不過的事惡意抹黑，在市民心中建立了「談23條色變」的心魔，洗腦青年令他們成為炮灰，所以中央於2019年出手平定亂象，而李家超帶領的團隊亦極速完成憲制責任。

他指，《香港國安法》是令香港由大亂到大法的階段，23條是大法帶領大治的階段，相信雙法會為香港帶來雙保險。鄭雁雄表示，落實好雙法更需要長期鬥爭，首先要堅定維護「一國兩制」。

董經緯：維護國家安全只有進行式

駐港維護國家安全公署署長董經緯表示，香港與國家只有「一國之責」，無「兩制之分」。董經緯表示，香港維護國家安全方面經歷過風高浪急的情況，不過過去三年的維護國家安全機制得以改善，由亂到治的情況得以鞏固，三年多來，全民維護國安的意識大幅提升，「以安全穩民心」得到全港普遍市民的認同，會更有效保障香港發展。

董經緯又指，香港維護國家安全只有進行式。他指，現時地緣衝突不斷加深，而香港自由開放的情況，令到香港不穩定的機會增加，但香港與國家相連，香港高度敏感，更須要高度穩定，愈在發展期，愈需要國家安全穩定。董經緯又表示，香港高質量發展離不開國家安全，相信港府整個治理架構會更著重防風險等。

董經緯提到，23條立法充分借鏡了普通法地區法例，維護人權的保障，成為香港回歸以來重大的標誌性成果，駐港國安公署將與港府一同制止不利國安行為，同時維護國安，「不僅是人人有責，更要人人盡責」。

李永勝：外交部堅持維護國家安全

外交部駐港公署署理特派員李永勝表示，外交部會堅持維護國家安全，堅持外交為民，法治是國家發展的基礎，他深信有國家支持下，香港可實現更高水平的發展，向全世界展現東方之珠的美麗。

駐港解放軍引述網友評論：我們有幸生存在和平的國家

解放軍駐香港部隊副政治委員王兆兵表示，世界處於亂局之中，和平安全變得珍貴，中國成功抵禦外國勢力，他引述網友評論指：「我們不是生存在和平的世界，而是有幸生存在和平的國家」。他說，解放軍一直守護香港，在香港由亂到治、由治及興的階段中，解放軍一直堅守成為黨和市民可放心的保護者。

夏寶龍北京會見林世雄　充分肯定運輸及物流局工作夏寶龍昨晤李家超　據報中央港澳辦專責國安事務肖學軍在席夏寶龍深圳會見李家超聽取23條立法工作匯報　主責官員列席夏寶龍考察香港｜遊行非表達訴求唯一方式　區議會不能成禍港註腳夏寶龍考察香港｜晤社會各界　夏寶龍：一定要就23條立法
基本法23條
夏寶龍
國安教育
李家超