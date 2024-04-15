國安教育日｜夏寶龍向港人派定心丸　預告惠港措施「有求必應」

基本法23條立法後首個「全民國家安全教育日」，港澳辦主任夏寶龍今天（15日）以視像方式出席開幕禮，強調香港完成23條立法後，是拼經濟、謀發展的最好時機。他向港人派定心丸，表明一國兩制下「香港有求，祖國必應」，不論香港遇到甚麼困難和挑戰，國家的後盾支持只會加強，不會減弱，預告中央會有更多挺港惠港措施。他眼中香港仍是賺錢的地方，香港的繁榮「不是幾篇文章可以唱衰」，明天注定輝煌。



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夏寶龍先反擊哀鳴 表明香港繁榮「不是幾篇文章可以唱衰」

夏寶龍在北京率領港澳辦全體領導班子，包括副主任周霁、王靈桂等人，出席香港會展舉行的「全民國家安全教育日」開幕禮。夏寶龍致辭時說，本港已完成基本法23條立法，是全力拼經濟、謀發展的最好時機。他向香港投下信心一票，表明香港仍是全球成就夢想、賺錢的地方，有如宇宙中的太陽，烏雲永遠遮不住它的光芒，「香港的繁榮，不是幾篇文章可以唱衰的，那些見不得香港的人去哀鳴吧」，稱香港的發展也不是幾隻螳臂、幾條蠅腿就能阻擋，香港的明天注定輝煌。

派定心丸預告惠港措施「有求必應」 國家支持不會減弱

夏寶龍又向港人派定心丸，稱一國兩制令香港既享有巨大的一國之力，又擁有廣闊的兩制之便，香港是連結內地與世界各地的重要橋樑和窗口，作用更加突顯，維護好一國，就是拓展兩制，香港「引進來、走出去」雙向服務平台功能勢必越來越強。他說，正因為一國兩制，明言「香港有求，祖國必應」，不論香港遇到甚麼樣的困難和挑戰，來自祖國的後盾支持只會加強，不會減弱，「香港全力支持香港實現由治及興，更多挺港惠港措施陸續有來」。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

夏寶龍：新時代列車「香港號」的車輪一定滾滾向前

他又說，從國安條例通過後的第一天，有25家重點企業落戶香港，金融文化等國際盛事也接連舉辦，全球頂尖的金融機構和商界精英紛紛來港參加活動，是用真心實意和真金白銀對香港投下信心票。他認為今日的香港正以更加開放的姿態，張開雙臂歡迎世界各地的投資者和朋友們，香港由治及興未來可期、前景廣闊，新時代列車「香港號」的車輪一定會滾滾向前、不可阻擋。