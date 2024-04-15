國安教育日｜夏寶龍促港求變創新　由治及興靠特首「更有力」推動

基本法23條立法後首個「全民國家安全教育日」，港澳辦主任夏寶龍今天（15日）為開幕禮視像致辭，除了肯定本港已築牢維護國家安全的法律屏障，重點落在中央點明香港拼經濟、謀發展的方向。夏寶龍首次定義「由治及興」的本質，是一條創新變化之路，提醒不能用老眼光看待新形勢，要多用新思維解決問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事」，不過寄語香港「金字招牌」獨特地位和優勢要鞏固，但並非一勞永逸。



夏寶龍點名行政長官李家超和特區政府作為第一責任人，要排除一切困難和干擾，定出發展目標，堅信他會以「更有力」的舉措推動香港由治及興，大力引進全球高端創新人才，發展金融科技、智慧港口，並推動新産業發展，構築香港新的競爭優勢。



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夏寶龍先肯定23條效果 香港告別動盪不設防歷史

夏寶龍（15日）在北京率領港澳辦全體領導班子，包括副主任周霁、王靈桂等人，透過視像出席香港會展舉行的「全民國家安全教育日」開幕禮。作為基本法23條立法後首個「全民國家安全教育日」，主禮嘉賓夏寶龍致辭時先提到立法會上月全票通過23條立法對香港的新意義。

他說，今天的香港告別動盪不安的局面，徹底終結了維護國家安全不設防的歷史，全面落實愛國者治港原則，擺脫了政治爭拗，展現出高效運作、社會幹事創業的新氣象，有了國安法護航，終於迎來全力拼經濟、謀發展的最好時機，在新起點上建設更美好的香港、推動香港由治及興，讓市民過上更美好生活，已成為最大共識和期盼，形容香港以往大門大開，任憑大賊自由出入，現時則如同加裝了防盜系統，可以分辨到誰是盜賊。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

大家要主動順應時代發展潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變，在變局中打開香港發展的新天地 港澳辦主任夏寶龍

下一步如何「由治及興」？夏寶龍首次定義是「創新變化之路」

既然已築牢維護國家安全的法律屏障，香港由亂到治，下一步應如何達致早於2022年已提出的「由治及興」階段呢？夏寶龍的發言首次定義「由治及興」的本質就是一條「創新變化之路」，提醒當今香港消費模式在變，「今日的中國，已非昨日的中國」，香港要在變局中打開新發展的新篇章，明言「不能用昨天老眼光看待今天的新形勢」，更不能以昨天的舊思維解決今天的新問題，香港需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑，解決面臨的問題。

敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事，不斷突破自我，大膽創新，努力實現香港發展的叠代更新、轉型升級。 港澳辦主任夏寶龍

點名特首要排除干擾 提「更有力」舉措推動「由治及興」

「由治及興」除了是全社會責任，夏寶龍亦點名是特首李家超的責任。他認為香港要積極把握新質生産力發展的要求，大力引進全球高端創新人才，大力發展金融科技、數字經濟、智慧港口等，鞏固提升傳統產業優勢，根據香港的特點，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，構築香港競爭新優勢。

我們堅信行政長官和特區政府作為當家人、第一責任人，一定會把高質量發展作為第一要務，排除一切困難和干擾，定發展目標不放鬆，以更有力舉措推動香港由治及興 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍說，堅信廣大企業家和工商界一定會順應發展大勢，不斷激發出創新創造的活力，努力探索產業新業態，開發新領域，新創意；堅信香港各界一定團結一致拚經濟謀發展，共建香港美好家園；堅信廣大青年一定會把讀萬卷書、行萬里路結合起來，會在由治及興的道路上努力追夢，書寫精彩人生。他寄語香港發揚獅子山精神，開拓進取、靈活應變、自強不息、頑強的拼搏，不斷續寫香港發展新傳奇。

雖然香港要求變創新，但夏寶龍也說，本港「金字招牌」獨特地位和優勢亦要鞏固，只是提醒並非一勞永逸。