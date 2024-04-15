分析夏寶龍求變論　劉兆佳：棄小政府大市場思維解決深層次問題

港澳辦主任夏寶龍今日（15日）在「全民國家安全教育日」開幕禮上，提醒香港不能以舊有思維解決新問題，「要順時而為，順勢而為」。全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》分析，認為中央提醒香港在發展過程中須保持危機感，亦應拋棄以往「小政府、大市場」的思維，由政府牽頭處理香港深層次問題，如貧富懸殊、土地房屋政策等舊有問題。



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劉兆佳：保持危機感 勿食老本

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，夏寶龍的講話是希望香港發展時要保持危機感，勿抱有「食老本」的心態，面對世界複雜多變的局勢要懂得以創新的思維面對。

棄「小政府、大市場」心態

他分析，中央希望港府積極進取的管治模式，由以往的「小政府、大市場」，轉為主動帶領香港轉型，透過善用科技等，處理香港深層次問題，如貧富懸殊、土地房屋政策、餐飲市場舊有弊病，著政府要調動資源，勿固步自封，做好以前不敢做、不願做的事。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，夏寶龍的講話是希望香港發展時要保持危機感，勿抱有「食老本」的心態，面對世界複雜多變的局勢要懂得以創新的思維面對。（資料圖片）

他表示，事實上香港現有的優勢較以往遜色，政府要更主動，盡力發揮「一國兩制」優勢，有責任推出政策，帶頭令市場及企業更活躍。

李慧琼以旅遊業為例 適應旅客需求轉變

另外，人大常委李慧琼表示，世界格局不斷變，認同需要用新思維應對。她以指旅遊業為例，指雖然有信心世界各地和內地不同省市都會來港旅遊，但全球的消費模式和旅客要求不斷改變，認為關鍵在於香港的整體部署，以便適應旅客需求轉變、提供更好旅遊體驗，呈現好客之都。

總商會主席阮蘇少湄表示，隨着地緣政治變得複雜，世界經濟面臨壓力，不論市場、客戶要求、供應鏈運作等都有不同變化，相信不只香港，內地和世界各地商界都有需要用新思維適應新的社會環境。