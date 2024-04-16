「鋸開地拖棍」論惹議　助理署長胡勁欣降職做主任？｜政壇諸事町

垃圾徵費今年1月公布實施詳情，主責解說工作的除了環境及生態局正、副局長，還有環保署署長徐浩光及助理署長胡勁欣。其中，胡勁欣較為人熟悉的言論，莫過於建議市民將地拖棍「鋸開兩嚿入指定袋」，引起社會熱議。近日翻查環保署網頁，發現胡勁欣不再是助理署長，調任首席環境保護主任，負責資源回收，莫非被降職？



原來胡勁欣只是暫時署任助理署長，現時重返本身職級。不過，政府電話簿本身無提及胡勁欣屬署任安排。翻查今年1月立法會環境事務委員會會議出席名單，才有列明胡勁欣是署理環保署助理署長。



胡勁欣倡地拖棍「鋸開兩嚿」放入指定袋 惹議員批評

垃圾徵費原定4月1日實施，政府今年1月向公眾介紹具體做法，嘗試解答坊間疑惑。當時其中一位解說的官員，是負責都市固體廢物收費的環境保護署助理署長胡勁欣，她1月17日在電台節目被問到地拖棍或者直立式風扇如果太長，指定袋未能包實，應如何處理？胡勁欣建議以下做法：

你可以鋸開佢兩嚿入指定袋，我諗香港人都好聰明，邊個平用邊啲方法，一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。 2024年1月17日 環保署助理署長胡勁欣

三個月後改為建議選購伸縮棍地拖

言論一出，引起社會熱議，有立法會議員更加批評做法手柄不切實際，部分建制派更指「地拖棍個形容有啲嘩然」，認為官員需要花心思解說。時隔3個月，胡勁欣4月8日書面回覆議員江玉歡30條有關垃圾徵費的提問時，建議新做法，提出選購手柄有伸縮功能的地拖，或可以將拖頭拆走分開回收的地拖。

胡勁欣不再出任助理署長 由吳文裕接替

近日翻查環保署網頁，發現胡勁欣不再是助理署長，由吳文裕接任。根據政府電話簿，胡勁欣調任首席環境保護主任，負責資源回收，莫非被降職？

政府電話簿早前顯示，胡勁欣是助理署長，並無提及屬署任。（網頁截圖）

謎底解開：胡勁欣助理署長一職只屬署任

原來胡勁欣只是暫時署任助理署長，現時重返本身職級。不過，原本政府電話簿並無提及胡勁欣屬署任安排。

翻查今年1月22日立法會環境事務委員會會議的出席名單，才有列明胡勁欣是署理環保署助理署長。