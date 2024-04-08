垃圾徵費｜江玉歡30問獲環保署覆　丟地拖有新招　節日免用指定袋

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔一個月無回音，環保署致歉承諾3月回覆。踏入4月，助理署長胡勁欣今天（8日）親自回信，逐條回應江玉歡的提問。焦點之一是胡勁欣曾經提出的棄置地拖棍論——「可以鋸開佢兩嚿入指定袋」，被江玉歡批評做法不切實際，胡勁欣最新建議市民選購手柄有伸縮功能的地拖，或以塑膠、金屬製造可將拖頭拆走分開回收的地拖。



對於農曆新年較多大型垃圾，胡勁欣計劃在部分傳統節日酌情免除使用指定袋或標籤棄置，包括歲晚大掃除、春節、聖誕節、清明節、重陽節等，方便市民。



江玉歡垃圾徵費30題「問與答」一覽

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大掃除、聖誕節、清明節 酌情豁免大型廢物徵費

立法會議員江玉歡：棄置聖誕樹、桃花、年桔如要貼指定標籤有礙購買意欲，會否設專門回收點？

環保署助理署長胡勁欣：垃圾收費實施後，環保署會繼續推出天然聖誕樹及桃花回收計劃，並會於歲晚大掃除、春節、聖誕節、清明節、重陽節等垃圾棄置量較多的傳統節日，酌情免除使用指定袋／標籤棄置大型廢物、聖誕樹及年花等，以方便市民。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。

居民違法棄置垃圾 物管可善意提醒但無須強行執法

立法會議員江玉歡：物業管理公司員工與住戶就棄置大型廢物發生爭執，員工有否責任立即保存證據並通知執法人員或要求提供身分證明文件？

環保署助理署長胡勁欣：物管公司、清潔公司及其員工都沒有執法權力，物管公司應向屋苑居民多宣傳教育，若發現有居民有違法情況，可以作善意提醒但無須強行執法，如遇經常重犯的情況，可聯絡環保署尋求協助。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。(何頴賢攝）

不再提「鋸開兩嚿」丟地拖棍 倡買伸縮手柄地拖

立法會議員江玉歡：棄置地拖棍都要貼11元標籤，似乎有些喧賓奪主，若讓市民鋸開兩段入袋又相當不切實際。對此，當局有無更為合理且科學的處理方法？

環保署助理署長胡勁欣：現時有不少地拖棍的手柄可伸縮，或是以塑膠或金屬製造，把地拖頭拆出後可以分開回收。地拖頭則可用較小的指定袋包好然後棄置。市民在購買日常用品時可考慮有關產品的設計以配合減廢回收。有屋苑會為這些不常棄置的另類垃圾安排收集點，用大型指定袋收集，再一併棄置，都是可行方法。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。(何頴賢攝）

外賣飯盒可棄於公共地方垃圾桶 毋需指定袋

立法會議員江玉歡：部份市民午膳時會買外賣飯盒到公園進食，用餐後能否將飯盒等廢物直接丟入公園的垃圾桶；若否，有無相關處罰措施？以及公園等公用設施日後是否還會提供一般的垃圾桶？

環保署助理署長胡勁欣：垃圾收費實施後，市民仍可以如常把於街上產生的隨身小型垃圾，如外賣飯盒棄置於公共地方，包括公園的廢屑箱或垃圾桶內，毋需事先以指定袋包妥有關垃圾。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。（黃浩謙攝）

家居垃圾丢大廈小型垃圾筒 物管公司需包底付費

立法會議員江玉歡：市民若將家居或日常垃圾丢進這類小型垃圾容器，會否構成違法以及由誰負責執法？建築物的業主及管理公司有責任舉報和阻止嗎？

環保署助理署長胡勁欣：在多層樓宇內，物管公司或會在大堂或升降機等候區放置小型廢屑箱，以便個別人士處置少量小體積的垃圾及維持環境衛生。市民於上述廢屑箱棄置垃圾時毋須使用指定袋，但物管公司需要按大廈處理垃圾的方式就這些垃圾按袋或重量付費。若物管公司發現小型廢屑箱被濫用，應向居民或大廈使用者解說和處理。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。（黃浩謙攝）

商場或公司遇家居垃圾 環保署倡垃圾桶放易管理地方

立法會議員江玉歡：若有市民在沒有使用指定袋，將家居或日常垃圾丟進商場的小型垃圾容器或公司垃圾桶，清潔人員是否需要先將垃圾放進指定袋後才可棄置？

環保署助理署長胡勁欣：商場的物管公司可把小型垃圾桶放在容易管理的地方，減少濫用情況。至於收費，很多商業樓宇是採用按重收費安排，無須再用指定袋。若商場是採用按袋收費模式，商場管理可以把合適大小的指定袋套在小型垃圾桶，無須把垃圾另外再放進指定袋後才棄置。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。（fb群組「荃灣人」圖片/資料圖片）

外傭假日棄紙皮需貼標籤？ 環保署：應盡量回收

立法會議員江玉歡：當局會否於郊野公園、海灘、公園、露營地及週末外傭聚集的地方設置指定袋售賣點？外傭周日多採用大型紙皮休息，如果她們要丟棄紙皮，是否需要貼上標籤；政府是否會安排人員收集？

環保署助理署長胡勁欣：市民在政府管理的場地，例如海灘、公園、露營營地等的廢屑箱棄置小型垃圾不需要使用指定袋。指定袋有約3000個零售點購買指定袋，外傭購買指定袋也不會有困難。由於紙皮是可回收物，環保署建議盡量回收而非棄置。據了解，部分外傭現時已經會將用完的大型紙皮交回出租紙皮的人士，政府會就此多作宣傳教育。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。（馬耀文攝）

垃圾站「尋寶」導致垃圾四散可視為亂拋垃圾

立法會議員江玉歡：不少住戶或清潔工喜歡在垃圾站「尋寶」，將可賣的物品從垃圾中抽出，再在地攤擺賣，搜尋垃圾的同時會否有犯法的風險？若有，有無相應懲罰機制？

環保署助理署長胡勁欣：政府不贊成在垃圾站「尋寶」，垃圾收集站的當值職員應維持收集站的環境衞生和秩序。如這些「尋寶」行為導致垃圾四散，可以視作亂拋垃圾執法。政府會擴大正確處理有價值物品的途徑，如換物平台等。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。（劉鑫梅攝）

洗衣店憂浪費膠袋 環保署倡清潔回收無須當垃圾

立法會議員江玉歡：有洗衣店工作人員詢問，若客戶拿來裝載磅洗或乾洗衣服的膠袋不可作垃圾袋，則洗衣店只能用指定袋來丟棄每天收取的大量膠袋，將造成二次浪費，且不利環保及回收再利用。當局有何應對措施？

環保署助理署長胡勁欣：洗衣店可以回收客人裝載待洗衣物的膠袋，亦可考慮推出洗衣袋，例如大型環保袋租借服務，讓客人繳付按金後租借洗衣袋，並在客人歸還時退回相關按金。市民和業界亦可把不能再使用的膠袋保持清潔作回收，無須當垃圾丟棄。

垃圾徵費延後至8月1日全面實施，選委界立法會議員江玉歡今年1月向環境及生態局提出30條問題，事隔兩個月環保署助理署長胡勁欣今天（8日）回信，逐條回應江玉歡的提問。(何頴賢攝）

指定袋會否供應不足？ 環保署：適時增加供應

立法會議員江玉歡：政府是否會確保不同尺寸的指定袋能穩定供應；若供應不足，政府有何應變措施？購買指定袋及標籤是否有送貨服務，以及售賣指定袋是否限量？

環保署助理署長胡勁欣：環保署正在建立指定袋和指定標籤的零售網絡，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台大約3000個零售點，不會限制市民購買指定袋及指定標籤的數量。至於零售商、批發商及批量採購者（如大機構），他們向環保署訂購指定袋和指定標籤時可選擇自行取貨，或安排環保署的倉存及物流管理承辦商提供額外收費的送貨服務。垃圾收費實施初期，環保署會密切留意市場對指定袋的需求，適時按需要增加額外的供應，以應對指定袋需求上升。