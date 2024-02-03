垃圾徵費｜不必用大袋包底　胡勁欣：政府來說無所謂　你畀多咗錢

自由黨在東區舉行垃圾收費講解會，出席者關注以指定袋棄置垃圾，加上大廈管理公司以大型指定袋（660公升指定袋）為住戶「包底」會做成雙重收費。環境保護署助理署長（都市固體廢物收費）胡勁欣說，後樓梯的垃圾桶如用660公升垃圾袋，通常未放滿已被收走，浪費已付款但未有用到的容量，做法不精明，不建議「包底」。



環境及生態局副局長黃淑嫻在簡介計劃前指，指定袋的收入，絕對不是用作增加庫房收入，又指投放在回收和環保資源遠超指定袋的收入，強調垃圾收費是為鼓勵市民把回收物分類，以減少垃圾量，減輕堆填區負擔。黃淑嫻說垃圾收費是新事物，聽到很多市民的聲音，政府會本着同理心，和市民找出解決方法。她續指可在簡解會上了解市民的困難，提出便利處理方法，若有現階段未有方法解決的意見，會帶回去政府內部討論。

垃圾袋掉在垃圾糟 中途破損「非戰之罪」

黃淑嫻回應出席者提問時指，政府不鼓勵管理公司「包底」，指希望透過宣傳教育，只要每個市民履行責任使用指定袋，大廈管理公司就不用「執手尾」。她又指，全港有超過一成的私人屋苑使用垃圾糟，如果有指定垃圾袋，在途中破損，是「非戰之罪」，局方會以務實態度應對。

石排灣邨居民參與公屋廚餘回收試驗計劃。（資料圖片／廖雁雄攝）

市民擔心廚餘發臭 黃淑嫻：可雪住廚餘

有出席者關心擔心廚餘發臭，如果將廚餘另外處理，是否要將廚餘放入非指定袋，然後放入指定袋再放入廚餘機。黃淑嫻指視乎廚餘的類型，有時會先雪住廚餘。胡勁欣補充指，社區物業可透過環境及自然保育基金申請「智能廚餘桶」，建議市民以「桶仔」裝每日廚餘下樓傾倒，再清潔該桶，以節省過程可能要使用的膠袋。

建議用100公升指定袋「執手尾」

對於雙重收費的疑惑，胡勁欣指要做宣傳教育，呼籲市民勸喻鄰居用指定袋。她即場提供收費比較，100公升指定袋11元，660公升指定袋要73元，現時市面的100公升普通袋1元，只是多付10元，而660公升普通黑色膠約3至4元，即要多付70元，因此建議用11元的指定袋包妥違規垃圾，多於用660公升指定袋套住大垃圾桶「包底」，但最重要大家守法，守法就不會有「包底」、「執手尾」的問題。

垃圾徵費計劃下的指定垃圾袋1月26日開始售賣。（資料圖片/容嘉儀攝）

不過似乎現場市民不接受答案再追問，胡勁欣再回答道，考慮到衞生，後樓梯的垃圾桶用的垃圾袋通常未滿已被收走，浪費了已付款但未有用到的容量，不精明，「當然政府來說無所謂，你畀多咗錢」。

如果響應建議，又會否變相增加清潔工的工作量，例如要用更多時間包妥違規垃圾，胡勁欣在會後說660公升指定袋設計原意是因為餐飲業有需要，而公共屋邨在試驗計劃時亦發現，以指定袋包妥的垃圾可直接放到垃圾槽，另需要放置660公升指定袋在垃圾槽下接住違規垃圾，令所有垃圾合規地上垃圾車，強調660公升指定袋設計原意「就唔係話希望方便清潔工」。

自由黨垃圾徵費講解會，現場一度有市民鼓譟。（李宇婷攝）

早前建議鋸開地拖棍 胡勁欣：只是其中一個方法

胡勁欣亦回應早前建議市民將地拖棍鋸開，放入指定袋棄置的講法，指只是其中一個棄置方法，市民可以當作大型垃圾，貼上11元標籤棄置，部分木廢物亦可以回收。她又指，指定垃圾袋的設計及物料經過測試，已經比一般垃圾袋堅韌，如果再加厚垃圾袋，會增加成本，使用更多塑膠，認為目前設計已取得平衡。

現場有出席者鼓譟，亦有出席者直接問到有否不擾民的垃圾收費方案，但官員無直接回應。