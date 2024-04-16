特別財會｜私煙案上升　海關：加強市內執法　調查報販有否賣私煙

立法會財委會今日（16日）召開特別會議，討論公共財政，多名議員關注青年牽涉私煙的案件有上升趨勢，局方如何在下游打撃私煙等工作。海關關長何珮珊表示，以往青年教育主要集中於禁毒，較少提及打撃私煙，未來會加強教育；局方亦會留意網上售賣私煙的帳號，聯絡電訊商、平台管理人取消該電話號碼及帳號，並會加強市內執法。



海關加強教育打撃私煙

「C15+」議員陳紹雄表示，政府今年再次加煙稅，關注售賣私煙有上升趨勢，政府會否增加打擊私煙的人手。另外，他提到牽涉私煙案件的21歲以下青年人數增加，政府會否有針對打撃年青人走私煙的工作。

何珮珊表示，海關有61名人員專責打撃私煙，每次政府加煙稅後，海關都會調配其他調查科的人手跟進打撃私煙。至於青年涉私煙案件增加方面，何珮珊表示，以往學校集中宣傳禁毒，未來會加強教育打撃私煙。

加強市內執法 調查報販有否賣私煙

選委界立法議員吳傑莊關注海關下游打撃私煙的工作，何珮珊表示，留意到網上售賣煙草的帖文，包括宣傳單張、私煙點心紙，她指宣傳品可能有非法出售私煙者的電話號碼及社交帳號，政府會聯絡電訊商、平台管理人，要求取消相關帳戶及電話號碼。她又指，政府以往集中於源頭打撃私煙、情報收集的工作，現時會增加市內執法的工作，包括調查報紙攤販有否售賣白牌煙等工作。