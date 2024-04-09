去年吸煙率微跌至9.1% 醫衞局指反映加煙稅及控煙工作有成效
撰文：呂穎姍
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政府今年連續兩年加煙稅，醫務衞生局副秘書長李力綱在立法會會議中表示，2023年政府增加煙草稅後，吸煙率的確有下降跡象，由2021年的 9.5% 進一步下降至2023年的 9.1%。
批發及零售界立法會議員邵家輝質疑，吸煙率只有輕微下降，與稅收不升反跌不成正比，擔心加煙稅或令更多人轉投吸食私煙。李力綱指出，相關調查在去年年中進行，當時只加煙稅數個月，認為不能將吸煙率與稅收作比較，但同意政府會加強打擊私煙，「令到唔好將加煙稅同私煙畫上等號」。
政府今年宣布繼續加煙稅，醫務衞生局副秘書長李力綱在立法會會議中表示，2023年政府增加煙草稅後，吸煙率有下降跡象，由2021年的 9.5% 進一步下降至2023年的 9.1%，初步數據印證了政府近年提高煙草稅及各項控煙工作取得一定成效。
批發及零售界立法會議員邵家輝質疑，2023年吸煙率只有輕微下降，惟煙稅方面雖然加了三成多，卻相比去年同期的76億下跌，擔心加煙稅或令更多人轉投吸食私煙。
李力綱指出，相關調查在去年年中進行，當時只加煙稅了數個月，故認為不能將吸煙率與稅收作比較。不過，他同意政府會加強打擊私煙，繼續推出不同措施打擊私煙，「令到唔好將加煙稅同私煙畫上等號。」