特別財會｜麥美娟：有人鍾意試探關愛隊工作　變相加重關愛隊負擔

新制度下，全港400多隊關愛隊覆蓋18區。勞聯立法會議員林振昇今日（16日）在立法會財務委員會上指出，曾有媒體嘗試聯絡關愛隊，結果9隊經民政署提醒後有回覆，另有9隊沒有回覆，是否因為沒有固定辦公地點所致。



對此，麥美娟稱「有人鍾意試探關愛隊工作，變相加重關愛隊負擔」，並指該等行為影響關愛隊正式執行服務，又稱如有更多資源可以更好幫助關愛隊運作。她舉例指華豐大廈三級火後，當區關愛隊全部動員，連續數日輪更、輪值協助居民。



4月10日佐敦華豐大廈火警，之後幾日警方、關愛隊及民政署在華豐大廈外協助居民。（資料圖片/林澤鋒攝）

促局方設新措施提升樓宇防火能力

華豐大廈早前發生三級火，新民黨立法會議員陳家珮稱，目前全港的3,097棟三無大廈，形容為消防「陷阱」，雖然當局不時檢視支援，但亦促局方交代除了消防安全指示服務計劃外，有何新措施提升防火能力，例如地區防火委員會有何新工作等。

麥美娟稱，三無大廈支援方面，民政處有聯絡主任負責聯繫，區域有大廈管理專業顧問服務計劃，因應需求，政府亦有延長計劃。

麥美娟：提供青年宿位可能令樓盤增值

政府去年推出多幅住宅用地，包括東涌第106A區，地盤面積約15.28萬方呎，但發展商除興建私人單位，亦需提供10%樓面的「青年宿舍」，由政府讓非政府機構負責營運。

經民聯立法會議員陸瀚民今日在立法會特別財務委員會上質疑，新賣地計劃讓發展商提供10%樓面面積予興建青年宿舍，會否導致流標。民政及青年事務局局長麥美娟則表示不會，表示香港發展商有良心、盡企業責任，興建青年宿舍更可能令整體樓盤增值。

小紅書上有不少內地人在港的遭遇和評論，早前有內地來港的女子發帖，稱在香港坐的士，司機找續時將1張10澳門元（約9.7港元），混入另外3張港幣100元中。（小紅書）

周文港：新聞處200萬撥款應澄清謬誤輿論

政府回覆特別財委會書面回覆中指出，在2024至25年度，新聞處預留約200萬元用作監察內地社交媒體輿論。選委界立法會議員周文港在財委會上表示，「監察用字惡得滯」，並指部份影音號或小紅書「好搞笑」，例如「瞇埋眼都可以在港申請永久性居民」，甚至有挑撥離間的輿論，問及政府會否用撥款發放有利香港的訊息，以及澄清謬誤的輿論。

新聞處處長陳偉偉表示，同意「監察」未必最精準，是留意內地社交媒體的訊息，外判公司就特定課題要留意網民的關注點，港府有需要會澄清特定論點，官員亦可能就特定事件進行解釋。